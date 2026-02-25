和泰集團小金雞上市 有望多一家

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰集團多角化發展已見成果，集團事業在和泰車（2207）、和潤企業之後，和運租車將在今年下半年轉上市，成為集團第三家上市公司；除此之外，和泰集團中車用品品牌車美仕、旅遊規劃平台去趣被看好為有機會加入上市公司行列。

和泰車早年以TOYOTA台灣總代理起家，但積極推動多角化發展，跳脫總代理的經營方式。和潤是集團轉投資事業最早上市的公司，和運租車2025年登錄興櫃，並將在下半年轉掛牌上市，轉投資個個進入資本市場，讓集團其他公司的上市規劃格外引人注目。

目前最受矚目的當屬車美仕（CARMAX），主要業務為生產行車紀錄器、電子後視鏡、360度環景系統、入侵感知器、鏡頭模組，除了是日本TOYOTA汽車在台灣唯一授權的正廠汽車用品公司外，也擴大全球銷售，2025年全年合併營收達142億元，再創歷史新高，近期投入大型商用車的車聯網車隊管理與設備發展，業務版圖已涵蓋超過20個國家，具有極高掛牌上市潛力。

去趣會員數達到320萬，主打完善行程規劃工具和豐富旅遊內容，也被認為有機會股票掛牌上市櫃。

