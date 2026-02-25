和泰車「AI first」轉型大出擊 2026年旗下三品牌銷售挑戰16.5萬輛

龍頭車廠和泰車（2207）總經理蘇純興昨（24）日表示，觀察2026年全球景氣逐步回穩，台灣經濟受半導體跟AI應用強勁需求帶動，以及政策延續與需求回補推動，今年車市預期上看44萬台。

和泰旗下三品牌將挑戰合計登錄16.5萬台、市占率37.5%的銷售目標，朝第25年銷售冠軍前進。

根據統計，和泰車連續24年蟬聯台灣車市冠軍，去年旗下三品牌包括TOYOTA、 LEXUS、 HINO合計登錄車輛台數16萬台，市占38.6%，創16年來新高。

和泰車昨日舉辦新春記者會，宣示今年的營運目標，並說明集團的年度策略。蘇純興強調，今年和泰車將以「AI first」為持續轉型的最高戰略，啟動全域布局，打造完整的移動智慧生態圈，以AI重新定義台灣的移動服務，以集團四大主軸去規劃相關行動。

和泰車近年導入AI優化服務，投入AI領域的拓展，今年以「AI First全域布局」為願景，讓服務從「被動回應」進化為「主動預測」，打造無縫串聯的智慧移動生態圈，要為消費者創造超越期待的使用體驗。

和泰車新年開始以展現強大競爭力，在TOYOTA品牌部分，RAV4車款在元月發表大改款，目前訂單已超過萬台，預計第2季推出Corolla 60周年特仕車。LEXUS品牌部分，高單價的LC 500 Final Edition車型以652萬元上市，新年式UX 300h即將上市，將繼續推動第三代據點，將四間據點以全新風貌登場。

和泰車近年全力推動在台灣MaaS（Mobility as a Service）移動服務發展，包含查詢旅遊資訊、安排行程到租車等相關服務。旗下創新旅遊規劃平台「去趣chicTrip」會員累積逾320萬，並進軍日本跨境旅遊市場；iRent共享汽機車會員數也達207萬，連續11年稱霸共享移動後，即將開放國際旅客使用，滿足在台觀光需求；計程車叫車服務Yoxi則以智慧營運打造全方位友善交通。

汽車用品品牌車美仕（CARMAX）加速海外市場開發，包括印度、澳洲、巴西、南非新市場，持續發展多元化商品，包括影音主機、行車安全輔助系統、車聯網系統的開發。