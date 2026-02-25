中工經營權之爭／中工一次告十人 咬寶佳集團內線交易

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

中工經營權之爭走向法律戰。中工（2515）董座周志明昨（24）日強調，通路業者左手收通路委任費，右手又在買股、搞內線，因此對長龍、聯洲、全通等三家委託書通路商高層及寶佳關係人和律師等十人，以違反內線交易、操縱股價正式提告。

周志明強調，通路商遊走法律邊緣、破壞市場秩序的手段，中工絕不容忍、絕不妥協，如果掌握通路優勢的委託書通路業者一邊利用通路收委任費，另一邊又在買股、搞內線交易，為維護全體16萬名股東權益及資本市場公平性，中工已正式提告。

中工法律顧問吳彥鋒表示，中工比對股東名冊後，已針對包含三大通路商高層，包括長龍會議顧問監察人李文淵、長龍會議顧問董事長陳巧蓉和副總經理施翠婉及聯洲企管顧問董事兼經理黃聯成、聯洲企管董事長王素津、聯洲企管顧問董事黃彥豪、全通事務處理董事張宇睿、全通事務處理監察人沈曼榮，還有寶佳關係人－璟都投資監察人黃國明，以及曾受任中工關聯企業中石化處理經營權防禦的林文鵬律師等十人，以違反內線交易、操縱股價，提出違反《證券交易法》第157條之1、及第155條之刑事告發。

對於24日中工提告委託書通路商、寶佳律師大買股之記者會內容，寶佳不予回應。

中工指出，雖然十名自然人合計持股比重不到1%，但從2025年10月27日至2025年11月10日這段期間，中工股價從11.15元飆漲至17.3元，短短十多天漲幅就高達55.16%，若從更早之前持有股票，8,000餘張股票、若一張賺1萬多元，獲利就超過8,000萬元。

