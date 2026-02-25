中工經營權之爭／最難攻城池 遇上最難纏對手

經濟日報／ 記者 陳美玲

最難纏的對手、最難攻的城池，今年中工（2515）經營權之戰，隨著股東會日期拍板在5月21日舉行，也為雙方角力揭幕，這場堪稱近十年最有看頭的一場攻防戰，好戲還在後頭。

被市場喻為近十年最受矚目的經營權大戰，中工股東會將在5月21日上演，中工在2月12日、農曆春節前兩天拋出「持有1%股份股東，可提交董事、獨董候選人名單，而截止日就在2月23日、開春上班第一天的「中午前」。

扣除農曆春節假期，商場老將、人稱威京小沈的沈慶京，果然不是省油的燈，僅給寶佳集團「兩天半」的作業時間，讓寶佳集團險些措手不及，雙方角力不斷；在威京小沈的守城下，中工儼然成為最難攻的城池。

不過被市場喻為「最難纏的對手」，也不是只有充沛的子彈，寶佳少東林家宏主動發起的併購案，至少超過20件，背後早有專業法律和財務團隊支應；接下來中工、寶佳雙方最快的角力攻防可能在董事候選名單的審查上。

當最難纏的對手寶佳對上最難攻的中工城池，雙方都有不能輸的堅持，5月21日前的攻防角力戰，還有大戲沒上場。

中工經營權之爭／最難攻城池 遇上最難纏對手

