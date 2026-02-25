中工經營權之爭／攻防出招 中工啟動法律戰 盯上委託書通路商

中工（2515）大動作提告委託書通路商、寶佳律師，惟寶佳集團對今年中工經營權志在必得，昨（24）日正式透過佳峻投資、大華建設及堡新投資名義，各提出兩組、共14人董事候選名單，全面「提好提滿」，雙方攻防戰正式開打。

面對中工喊涉「內線交易、操縱股價」昨（24）日對委託書通路商、寶佳律師林文鵬提告，寶佳昨日雖未直接回應，但發出新聞稿聲明，將以實際行動落實承諾，透過全面提名積極參與中工經營，致力強化公司治理，並提升營運績效。

據中工昨日公告，寶佳集團已透過佳峻投資，以及大華建設及堡新投資名義，各提出兩組、共14人董事候選名單，全面「提好提滿」；其中大華建設及堡新投資在董事、獨立董事提名七席，董事人選包括鄭斯聰、林文鵬、顏明宏、林秀芬；獨董名單包括陳世洋、張盈智、林鴻達。

除了透過大華建設及堡新投資提名董事候選人，寶佳集團不僅全面戒備，攻勢更做到滴水不漏，再透過佳峻投資名義提名七席董事，董事人選包括鄭斯聰、林文鵬、吳佩娟、李美惠；獨董名單包括曾尹芝、許兆慶、郭明棠。

交叉比對，佳峻投資，以及大華建設及堡新投資董事提名名單，現任華建董事長暨華票董事鄭斯聰，以及鉅業國際法律事務所律師暨寶晶能源獨董、立榮航空董事林文鵬，是寶佳集團「跨組」核心戰將，勢必拿下這兩席董事席次。

事實上，2025年中工董事席次有九席，惟2026年改選董事，中工卻將席次降至七席，改為四席董事、三席獨董，若寶佳集團今年要拿下中工經營權，就必須獲得三分之二席次、亦即五席董事，難度較2025年大幅拉高，顯見中工公司派、對戰市場派寶佳集團，雙方攻防戰已正式開打。

下一仗，中工、寶佳對戰將在收購委託書，以及董事會改選雙方算票、拚董事席位上。