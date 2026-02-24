古書今贏／企業驚蟄 事在人為

《左傳》魯文公16年（西元前611年），楚國發生大饑荒，庸國趁機反叛，率領蠻兵攻打楚國，朝野一陣恐慌；有大臣建議楚王遷都避禍，遭到大夫蒍賈勸阻，楚王決定轉守為攻，剛開始接戰不利，最後反敗為勝滅掉庸國，順勢平定了諸蠻。

宋呂祖謙《東萊博議》評論這件事的時候，舉了農耕和國勢為例，認為年成豐歉與國力強弱，在人不在天，把所有的責任都推給上天，什麼都不做，等於坐以待斃；將國力強弱，歸咎大環境不好，即使真的很不好，卻不作為，等於準備滅亡。換句話說：事在人為，荒年可以轉豐收，仗著國力強大，人謀不善照樣會涼。

24節氣從立春，歷經雨水、驚蟄、春分，一直到寒露、霜降等，都是自然循環，既有收穫的歡欣，也有難挨的苦寒。其中的第三個節氣「驚蟄」，元朝吳澄《月令七十二候集解》中記載：「二月節，萬物出乎震，震為雷，故曰驚蟄。」意謂大地春雷，蟄居的動物甦醒，最適合努力事春耕。

企業營運歷程更是如此，志得意滿得時候，凡事可為大展手腳，萬事如麻的時候，最適合沉潛蓄勢，順與逆全在「預防的思維」與「應變的策略」：

一、預防的思維：首先要建立長期韌性，清楚核心定位和競爭優勢，奠定雄厚的財務結構，掌控資源不受制他人，保持充分現金流，避免隨興揮霍，以利遭遇逆境時承壓耐久，簡單說就是可以扛揍。

其次為奠定創新的文化，經營團隊必須能夠洞觀市場發展趨勢，持續提升市場領導（積極性）和回應能力（反應力），避免遭到牽制壓迫；同時引領組織成員學習能力，做到資訊和知識即時性匯流，能及時發現錯誤和除錯，勿讓看不起眼的壞習慣拖成大病。

二、應變的策略：想要免於驚惶恐懼，必須先認清困境本質和根源，分辨變局對現階段和後續造成的影響，包含：營運模式、人力分配、資金應用、產品服務、技術知識，找出真正問題，採取最適合的手段，才能緩解惡化，尋求突破生機。

其次為堅壁清野防護停損，此階段最須重新界定目標，避免內耗。集中資源聚焦，守住主要關鍵活動（非隨意削減），果斷進行改變，如流程再造、數位輔助（具備辨識力）、連結可信賴之策略聯盟，方能凝聚向心避免渙散。

春雷響動不只是自然節奏，也是生命律動的提醒，外在環境條件只是變數不是藉口，變局更不是必須概括承受的天命，正好可以看出平時累積承壓的體質。

遭遇困境時，要留意不是任何行動都能有成效，以免變成只是焦慮的延伸。《易經乾卦象傳》說：「天行健，君子以自強不息」，不想受困必須擁有前瞻與紀律，若想脫困則需誠實面對和果斷，有了充分準備和冷靜決斷，自然擁有穩定的續航力。