法律頻道／以投代工…爭取供應鏈隱形門票

經濟日報／ 黃沛聲（立勤國際法律事務所主持律師）

近年來，美國以補貼、投資審查與在地化要求重塑供應鏈，歐盟以ESG作為準入門檻，中國則以內循環強化自主替代。這些政策共同指向一件事，供應鏈的參與資格，正在被政策制度化。

在這樣的環境下，單純以價格與交期競爭的代工模式，愈來愈難以取得穩定位置。企業需要新的進場方式，而「以投代工」，正是其中一個關鍵轉折。「以投代工」的意思是不再只靠接訂單，而是用投資或持股，換取在供應鏈裡的穩定位置與決策權。

過去的供應鏈是一條線：誰能把成本壓低、品質穩住，就能站上位置。但現在的供應鏈更像一張網，制度、資本與治理成為新的分層標準。第一層，是能被政策信任、可被驗證、可被追溯的核心供應商。第二層，是能提供技術與系統整合的策略夥伴。第三層，才是純粹以價格競爭的執行者。

問題在於，多數台灣企業仍停留在第三層，卻用第一層的標準在競爭。結果就是規範愈來愈多、價格空間愈來愈小、風險卻持續上升。

所謂「以投代工」，並不是企業轉型成投資公司，而是用資本參與，換取供應鏈中的結構性位置。當企業只靠買賣關係進入市場，永遠只能被比較價格。但當企業透過投資、合資或持股方式，參與目標市場的製造體系，就能從「供應端」進入「決策端」。

這種方式，能讓企業在三個層面取得不同的優勢。一是制度相容性，能更容易符合在地政策與補貼條件；二是決策參與權，能提前掌握產線與需求組態。三是風險分攤，避免單點接單帶來的波動。

為何企業比較起以前，現在更非做不可？因為政策正在設定「隱形門票」，政策工具化的核心，不在於限制誰，而在於選擇誰能留下來。補貼、投資審查、ESG規範，都是隱形門票。

這些門票不會寫在合約上，卻會直接影響，你能不能被列入長期供應名單？你能不能參與關鍵產線的規劃？你能不能在供應鏈調整時被優先保留？

單純代工，往往無法通過這些隱形門票的審核，而透過投資關係建立的夥伴，卻能被視為體系的一部分。台灣企業有三種「以投代工」路徑：

一、策略性小額投資：以相對可控的資金，投資在地製造或通路夥伴，換取董事席次、產線優先權或長期合作條款。

二、合資設廠：不求全面移轉，而是鎖定高附加價值或最終組裝環節，讓產品在制度上「在地化」。

三、控股與結構參與：透過海外控股公司，整合研發、製造與市場，提升資本市場與政策的接受度。

這三條路徑的共通點，都不是追求短期回報，而是換取穩定位置。當然，「以投代工」並非沒有風險。最大的風險往往不是金額，而是定位不清。

如果投資只是為了避關稅、沒有治理與退出設計，反而可能成為負擔。如果沒有搭配自身工程能力與系統優勢，投資也難以轉化為競爭力。因此，關鍵不在「要不要投」，而在「投資是否服務於產業策略」。

「以投代工」，本質上是一種思維轉換。從被選擇者，走向共同設計者；從價格競爭，走向結構卡位。當政策成為產業工具，企業也必須學會，把資本變成工具。

