趨勢觀察／利他式經營觀 務實走長路

新的一年到來，許多企業在討論AI導入時，常被問到的一個問題是：「如果用了AI，我們到底可以省下多少人力？」

這樣的思考並沒有錯，但如果企業只從「減少成本」的角度看待AI，往往會錯過它真正能為組織帶來的長期價值。

創立耐銳利科技時，我心中一直有一個願景：希望能協助台灣產業在國際上維持競爭力，也期待為台灣培養一支更具實力的軟體團隊，逐步降低產業過度依賴硬體製造的結構性風險。創業的過程並不輕鬆，但我始終相信稻盛和夫所強調的理念——若企業經營的出發點是善，長期而言，往往能獲得超越短期利益回報。

在輔導企業導入AI的過程中，我經常聽到管理者關心：「哪些工作可以被取代？」然而，真正值得深思的，或許不是取代了多少人力，而是AI是否幫助企業把關鍵經驗留下來，讓組織不再依賴少數關鍵人才，並加速新世代員工的學習曲線。從這個角度來看，AI並非取代人，而是讓人的價值能在組織中被放大與傳承。

前陣子，我看到一則訪談提到，馬斯克（Elon Musk）與比爾·蓋茲（Bill Gates）都曾指出：若科技發展最終讓大量人口失去工作能力，企業也將失去支撐市場的消費力。這不只是科技領袖的理想性擔憂，而是所有企業都必須面對的現實——當就業結構被過度壓縮，市場終將反噬企業本身。

回顧過去數十年的全球產業發展，不難發現，當企業長期只以成本與短期效率為唯一決策依據，往往會在未來付出更高昂的代價。美國、西歐與日本曾大規模將製造外包至成本較低的國家，導致本土人才與技術逐步流失，即便近年試圖透過政策將產業拉回，也已困難重重。這正是高度利己式經營，在長期所帶來的結構性後果。

今日，AI的導入同樣是一項會深刻影響產業與社會未來的關鍵選擇。期待台灣企業能以更長遠的視角思考「利他式經營」的意義。

利他，並非犧牲獲利，而是在經營決策中同時思考三件事：員工是否能在企業中持續成長，客戶是否願意長期信任產品與服務，以及企業是否為社會創造正向循環。

企業經營當然需要獲利，但若只緊盯短期的財務指標，往往難以建立真正的競爭優勢。在AI時代，選擇以利他的精神經營企業，並不是理想主義，而是一條能讓企業、員工與社會共同走得更久的務實道路。