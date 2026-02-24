智慧經營／潤泰精密材料總經理林依潔 三大策略 練就基本功

從水泥到UHPC，潤泰精密材料（8463）總經理林依潔表示，潤泰材以研發、技術、通路為經營三大策略重點，讓公司在波動的市場中，呈現潤泰材的研發技術實力和穩健營運表現。

在營建建材市場，不僅價格競爭激烈，且技術更新快速的年代，潤泰材不以擴張量體為導向，而是把自身定位為「新材料供應商」，透過研發驅動產品線創新，搭配技術深化、市場通路擴張建構自身競爭力。

穩紮穩打 打造新科技平台

林依潔指出，潤泰材正在打造一個「穩健、紮實」的新材料科技平台，希望能在多變市場中站穩腳步，為集團帶來長期成長動能。

在潤泰集團營建體系中，潤泰材的角色過去較為低調，但產品線卻相當多元，包括水泥、預拌砂漿、UHPC（超高性能混凝土）、抗震材料，甚至獨家代理日本上市木門廠商NIHONFLUSH在台銷售權等。而看似產品分散，但實則以材料技術為共同核心。

林依潔指出，雖然產品業務不少，但不論哪項事業，公司真正扮演的是「新材料供應商」，也就是工程端能採用更多新技術與新材料的供應者；有別於同業的材料製造者，潤泰材已成為「材料科技平台」，與潤弘精密工程提供整體工程方案的形成互補的角色。

她舉例，近期公司新研發技術材料超高性能水泥（Ultra High Performance Concrete, UHPC），這項新材料已與下游工程業者建立合作，並已成為工程業者背後最踏實的供應力量。

「我們的核心不是去做一次爆發的放量出發，而是穩紮穩打、以研發技術為核心，在穩健基礎上持續創新、不斷前進。」林依潔說。

林依潔認為，材料產業的競爭關鍵不在於行銷，而在於技術；她強調，公司對研發團隊的要求相當明確—每年必須至少推出兩到三項新品，並且真正上市、接受市場驗證。

「新品不一定都會熱賣，但研發本身就是累積。」雖然研發投入成本大且回收期長，外界不一定看得見，但潤泰材仍堅持投入。

面對未來三到五年營運規劃，林依潔表示，多變市場讓任何長期目標難以百分之百預測，但唯一能掌握的，是持續推進研發與不斷尋找市場新機會。「市場變化那麼快，產品也可能因法規或原料產地改變，但研發是潤泰材最能控制的一件事。」她說。

對於外界認為潤泰材產品線過度多元，她給出不同觀點。林依潔強調，多角化產品的背後，其實有共同的物理性質與材料科學技術。例如UHPC與特殊砂漿有共同的配方核心，抗震材料則源自材料強度與結構的物理反應研究，木門與裝修材料則延伸至民生市場。

「潤泰材的核心技術是一致的，就是研發、技術創新。」林依潔說。也因為技術邏輯相通，產品線彼此能交互支撐，使研發能量放在同一技術平台上發揮最大效益。

布建通路 強化品牌競爭力

她也舉例，公司近年預拌砂漿與水泥產品連續四、五年維持約20%的成長率，總規模逼近翻倍，顯示技術與產品逐步受到市場認可。

相較母公司潤弘精密工程以B2B為主要營運模式，潤泰材不少產品走B2C、面向一般市場，需要完整的經銷通路；林依潔指出，木門就是明顯例子，銷售端遍布一般家庭市場，須經營大量零售與經銷商，「通路，其實就是品牌競爭力」。林依潔指出，擁有通路能讓產品更快問世，並接觸使用者。在她看來，通路是一條讓材料創新被市場快速接受的重要路徑。

對於經營心法，林依潔強調務實與穩健。她認為，材料製造業不像科技產業具快速成長的爆發力，因此公司經營策略上，必須建立在「基本功」上，包括研發、技術累積與通路經營。「潤泰材不追求暴衝的成長，也不希望市場過度放大預期。」林依潔直言，材料業會受到景氣波動影響，但公司不應依賴外部循環，而應從產品與能力出發，在各種景氣中維持穩定的前進步伐。

對公司未來三年的展望，林依潔提出實際可衡量的方向，包括預拌砂漿、水泥等基礎建材，目標持續維持每年約二成的成長，並透過新品推進、技術升級與市場擴張累積規模。

林依潔強調，在市場快速變動的環境裡，唯有以研發做為基底、以技術強化產品力、以通路貼近客戶需求，才能讓潤泰材真正成為工程端與市場端可信賴的新材料供應者。