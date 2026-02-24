獨／寶佳加碼中工 最後過戶日之前目標拉至25%

中工經營權之爭再掀高潮。據了解，寶佳加碼中工的持股目標已拉高，目前寶佳對中工的持股已超過20%，目標是趕在3月18日的股東會前最後過戶日，合計寶佳集團外圍友人的「泛寶佳」對於中工的持股水位可增至25%，對於總席次的目標，寶佳除了務求此次能拿到至少過半董事會席次，並且進而把最高目標放遠到直取三分之二的絕對多數席次，而且會力爭審計委員會主導權。

若以4席法人董事、3席獨立董事的總席次7席來觀察，寶佳若取得2席一般董事、2席獨立董事，則即拿下過半席次，而且可以取得審計委員會的主導權；而若寶佳能取得3席一般董事，加上2席獨董，則即可在7席中取得三分之二的絕對多數席次。

值得注意的是，隨著寶佳與中工交戰白熱化，且已然沒有事前和解的可能，外資大軍已進場加碼，中工的籌碼面已開始出現變化，外資持股已從大約10%，增至13.44%，這些外資持股是否為寶佳的友軍，也引市場矚目，外資在中工經營權之戰的地位也日益重要。

威京集團現在實掌中工經營權，面對寶佳在春節前發起第二波加碼攻勢，中工公司派把今年董事會全面改選的股東常會時間提早一個星期至5月21日，股東會前最後過戶日的時間也因此提早到3月18日為最後買進日，目的即在於壓縮寶佳可繼續加碼的時間，迄今僅剩不到三周，隨著寶佳把握最後關鍵時刻衝刺，中工近來成交量持續爆出大量，股價也繼續上衝。

隨著雙方熱戰，面對寶佳集團發動加碼戰，且已簽下三大委託書徵求通路，中工公司派也透過律師發動法律戰，在今日按鈴申告寶佳陣營的律師與通路內線交易。不過對此寶佳方面回應本報，律師林文鵬早已辭去中石化的顧問，而且更重要的是，中石化僅為中工的最大股東，但中工並非中石化的關係企業，「因此，中工所指稱的內線交易完全不成立！」

中石化十年前對戰力麗的經營權之爭，由知名律師梁懷信為威京集團主席沈慶京打了勝仗，而在十年之後，梁懷信和其得力助手林文鵬為寶佳集團操刀，威京未能與原本的律師團隊再續前緣，中工公司派則另委任律師打這場經營權之爭，而且還把矛頭對準過去有合作關係的委託書徵求通路及律師。

據了解，這次中石化委任的律師團隊，在2014年的國巨入主被動元件大廠大毅之戰也相當知名，根據大毅當時的公告，國巨唯一在大毅取得的董事席次，因為該董事在停止股票過戶期間內，轉讓全部持股5千股，超過選任持股的二分之一，致使當選失效，而遭解任，而該董事即為這次為中工公司派主事的律師。

而中工與寶佳彼此的攻防也愈來愈激烈，中工公司派今日的按鈴控告，據了解，已成為3月12日董事會審查名單的「前奏曲」，其中，律師林文鵬即在寶佳所提出的董事會候選人名單裡，中工今日的法律行動亦和布局12日名單審查有關。而寶佳有二組候選人名單，一組由佳峻投資提名，另一組由大華建設及堡新投資提名，兩組名單都有大華建設董事長鄭斯聰和律師林文鵬，可見得兩人受倚重的程度。而寶佳之所以提出兩組名單，就是在沙盤推演過程中，已評估會被公司派在3月12日董事會審查候選人提名資格時用極嚴格的標準審查，因此面對4普董和3獨董的7席董事會總席次，仍提名兩組名單防止提名人多數被踢掉到不足以應選的風險。

若檢視寶佳集團的提名名單，除了律師林文鵬，另外媒體人出身的李美惠，曾任商周總編輯，過去也曾在威京集團旗下喜滿客影城出任副董事長，其他董事名單還包括會計師背景，以及建築、營造大廠的背景。包括大華建設董事顏明宏、建築師林秀芬、寶禧能源董事長吳佩娟等都在董事名單，而獨立董事候選人名單，則包括會計師陳世洋、律師林鴻達、結構技師張盈智、旺邦營造總經理郭明棠、律師許兆慶、建築師曾尹芝等6人，至於中工公司派的董事名單則尚未亮牌。