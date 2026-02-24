快訊

聽新聞
寶佳提2份名單參與中工改選 共14席安全牌布局

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中工（2515）將於5月21日召開股東會並進行董事改選，市場派寶佳提出兩份董事候選人名單，明顯為此次改選預作「安全牌」布局。圖為寶佳機構副董林家宏。圖／本報資料照片
中工（2515）將於5月21日召開股東會並進行董事改選，市場派寶佳提出兩份董事候選人名單，明顯為此次改選預作「安全牌」布局。圖為寶佳機構副董林家宏。圖／本報資料照片

中工（2515）將於5月21日召開股東會並進行董事改選，市場派寶佳提出兩份董事候選人名單，明顯為此次改選預作「安全牌」布局。

寶佳此次兵分兩路，一份由佳峻投資提名，另一份則由大華建設與堡新投資共同提出。兩份名單涵蓋營建、法律、財務與工程等多元背景人士。

包括大華建設董事長鄭斯聰、律師林文鵬、大華建設董事顏明宏、建築師林秀芬、三一東林科技董事李美惠及寶禧能源董事長吳佩娟等6人；獨立董事候選人則包括會計師陳世洋、律師林鴻達、結構技師張盈智、旺邦營造總經理郭明棠、律師許兆慶及建築師曾尹芝等6人。

值得注意的是，名單中包括今日下午才遭中工點名按鈴申告的律師林文鵬，以及曾任喜滿客影城副董事長的李美惠，增添選戰話題性。

寶佳團隊表示，此次提名兩份名單，主要考量董事資格審查階段可能出現技術性排除風險，透過雙重法人提名機制確保市場派參與改選的權利與席次配置。

寶佳並以大華建設近六年經營績效為例，指出自2020年參與營運以來，建案數量與營運動能顯著提升，近三年現金股利配發率達87%至90%，強調未來若能進入中工董事會，將強化公司治理與工程風險管理，帶動改革與翻轉營運。

董事長 華建 中工

