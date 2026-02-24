寶佳鐵了心要併購！喊話「翻轉中工」 12席董事名單曝

中工大動作喊告寶佳集團涉及內線交易，寶佳集團24日發布聲明，並一口氣公布2組12人的中工董事名單，寶佳表示，對於中工記者會不予回應，將持續以實際行動翻轉經營、強化公司治理，並提升營運績效。

寶佳強調，翻轉中工當務之急在改善董事會架構，讓真正具有產業專業能力與實務績效的專家來推動公司營運，藉由完善公司治理，強化ESG與工程風險管理，不僅要大幅降低在環境與勞工議題上的裁罰與負面新聞，也要有效減少工程相關爭議與訴訟風險。

中工將在5月21日召開股東會，並進行董事改選，寶佳今日對公布提名中工的董事候選人名單，一份為佳峻投資提名名單，另一份為大華建設及堡新投資提名名單，其中有12席為兩邊名單都入列。

董事提名名單包括大華建設董事長鄭斯聰、立榮航空董事林文鵬、大華建設董事顏明宏、建築師林秀芬、三一東林科技董事李美惠、寶禧能源董事長吳佩娟等6人。

獨立董事候選人名單，包括大華建設獨董陳世洋會計師、皇普建設獨董林鴻達律師、築遠工程顧問董事長張盈智結構技師、旺邦營造總經理郭明棠、律師許兆慶、建築師曾尹芝等6人。

寶佳表示，股東提名董事名單，符合國際公司治理目標，以自然人董事為多數，董事候選人除多具營建管理與工程營造之專業背景與實務經驗外，並納入具法官背景之律師，提供專業法律見解並強化董事會之監督機制，並進一步結合，具會計及財務專長之會計師及財務管理等領域之專家，藉此提升董事會之專業深度且多元性架構。

寶佳機構副董事長林家宏強調，企業長期競爭力，是建立在三個核心獲利能力、組織運作效率以及對人才的尊重與報酬，這三者才是企業經營者真正的責任所在。

董事候選人之提名與遴選，皆以三大核心為主要準則，確保能為員工與股東創造價值，期待所提名的候選人能讓中工穩健獲利，就有能力回饋員工與股東，創造長期價值。

寶佳表示，以大華建設過去六年的經營成績為證，將帶動改革來翻轉中工，自2020年六月參與大華建設營運後，大華建設由原本過去十年僅完工2~3個建案，成長到參與後2020年至2030年的十年將有多達23個建案，營運動能與績效成長將近十倍。

大華建設於2022年第4季即成功被納入MSCI 全球小型成分股，憑藉扎實經營並持續精進經營策略，使營運表現大幅提升，並以實際行動立即回饋股東，由每年配息自2023年改成每季發放股利，開始獲利後，過去三年現金股利配發率高達87-90%。

寶佳表示，要有能力持續回饋員工與股東，並創造長期穩健價值，董事會成員必須具備營建管理與工程營造之專業背景與實務歷練，並結合專業律師、會計師及財務管理專家，共同提升公司治理與營運品質。