中華電影視串流創佳績

中華電信（2412）昨（24）日宣布，串流服務Hami Video影劇館+收視率及訂戶數在春節期間表現亮眼，每日平均銷量成長六成，訂戶平均收視點閱為去年同時期的1.25倍，隨著WBC世界棒球經典賽3月登場，收視可望再創佳績。

中華電信表示，農曆春節連假期間推出多檔獨家戲劇及首播電影，帶動收視熱潮。爭取春節連假長達九天的眼球商機，中華電信Hami Video馬年「新春限時優惠」方案熱銷，推出不到三周，新戶訂閱數超越去年同期，影片點閱表現同樣亮眼。

中華電信指出，今年春節收視榜多為中華電信獨家內容，戲劇點閱冠軍是K-POP男團Stray Kids春節特別節目《Soul Beam with Stray Kids》、獨家日劇《北方謙三 水滸傳》排行第二；電影部分有金城武主演《風林火山》成為春節點閱冠軍，女星舒淇自編自導《女孩》、動畫《名偵探柯南 獨眼的殘像》等獨家首播電影上榜。兒童類節目以卡通明星動畫為主要流量貢獻。

近期中華電信持續強打獨家內容，新採購韓劇《神與律師事務所》將於3月13日起上檔，更邀請男主角柳演錫來台舉辦開播記者會。隨著2026 WBC世界棒球經典賽即將開打，中華電信強調，MOD、Hami Video將完整直播47場WBC棒球經典賽，並包含獨家熱點回看、智慧提醒、聊天室彈幕等創新觀賽體驗。