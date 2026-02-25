欣興董座 簡山傑接任

PCB載板龍頭欣興（3037）昨（24）日召開董事會，拍板董座人事案。前董座暨集團策略長曾子章在2月初退休，董事會通過由聯電總經理簡山傑出任欣興董座暨集團策略長，並兼任ESG委員會以及永續營運暨提名委員會委員。

欣興在農曆年前公告法人董事改派代表人、董事長異動的重大訊息，引發關注，聯電法人董事由曾子章改派為聯電財務處執行處長陳韻郁，並由簡山傑代理董座職務。

欣興先前表示，聯電改派法人董事，主因曾子章屆齡退休及世代交替，聯電是欣興長期主要股東，支持任何對公司有正面助益的經營團隊調整，並致力現有經營團隊順利傳承。