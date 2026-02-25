台灣大、遠傳 AI 新應用來了

全球通訊年度盛會「2026世界通訊大會」（MWC 2026）即將展開，電信三雄總經理均率隊參加，台灣大（3045）總經理林之晨預計與諾基亞簽署「AI行動網路與新ESG合作備忘錄」，並與愛立信以及低軌衛星技術、資安解決方案等國際大廠交流。遠傳總經理井琪帶隊，攜手愛立信、OPPO展出業界首創5G SA應用案例。

林之晨指出，今年MWC以「The IQ Era」為主軸，探討AI時代如何加速原生智慧網路發展，以賦能AI代理、企業應用與科技發展，並訴求普惠科技，期望AI普及帶來立足點的均衡提升。

林之晨表示，過去三年台灣大超前部署， AI時代加速「超人計畫」，以AI系統性優化網路與營運，降低成本提升效率，提升整體韌性與永續表現，持續將自研AI技術轉化為可即刻落地的解決方案，聚焦客服、銷售、資安與軟體開發等關鍵場域，協助企業加速導入並擴大應用。

台灣大與諾基亞預計簽署新合作備忘錄，聚焦AI導入行動網路營運、提升能源使用效率，強化網路安全與整體韌性，深化AI與通訊基礎設施結合。

遠傳深化5G技術布局，井琪將率領技術團隊與會，攜手愛立信、手機大廠OPPO，展出業界首創5G獨立組網（SA）網路切片應用案例，展現台灣在5G應用與生態系整合上的創新能量，該案例已在2025年底台北大巨蛋萬人演唱會現場完成實地驗證。

井琪表示，遠傳與愛立信緊密且長期合作，加入OPPO，三方共同運用手機端「AI即時偵測」功能，遠傳用戶將能依據自身需求，在人潮密集等特定場景中，即時享有更低延遲、高效率的客製化5G服務，同時也為應用程式開發者帶來新價值與發展空間，為5G網路切片應用開啟更多元的可能性。