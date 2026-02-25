誠品插旗台北公館商圈

誠品生活（2926）昨（24）日公告，取得台北市中正區思源街1號不動產使用權資產，約9,568平方公尺，使用權資產約4.32億元，交易相對人為台北自來水事業處。

誠品生活表示，將進駐台北自來水事業處位於公館商圈、全新打造三大棟的「公館多目標綜合大樓」，開展總樓地板面積近3,000坪特色店點。

誠品生活近年積極展店，誠品生活表示，以大小並行的策略，持續創作開展實體文化生活場域，未來展店策略將以書店為核心延伸，並尋找有足夠空間發展成為廣場的中大型店面，另，繼北中南獨棟大店陸續開業後，再進駐公館大樓，且規模比原先在公館商圈經營的台大誠品書店還更大。

誠品生活表示，公館新店點位於台北市公館商圈全新規劃的「水園區新天地」，距離捷運公館站1號出口步行僅3分鐘，結合2公頃景觀綠地與新店溪水岸景觀，未來將是台北市內少見結合閱讀、親子藝文體驗、綠地野餐、家庭休憩共遊的生活新天地。由於該店面正在籌備中，目前還不確定時程。

展望未來，誠品表示，去年出版品銷量逾930萬冊，年增3%，今年目標是營收、冊數、不重複消費會員及回購率要持續成長。