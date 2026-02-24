快訊

台股3萬5000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2073元歷史天價

私服上班全直擊 王建民「飄髮」撞臉SJ金希澈！韓媒也轉發

萬元外套退貨不成…她遭「肉搜IG」網怒轟噁心 知名服飾品牌回應

和泰代理日商ADVICS煞車零件 強攻台灣售後維修市場

中央社／ 台北24日電

和泰集團今天表示，引進氫能巴士上半年將在高雄上路，今年導入總代理ADVICS煞車系統零件，布局台灣售後維修市場，集團旗下車美仕提升中東、日本、北美等既有市場規模，並展開大南方計畫，開拓印度、澳洲、巴西、南非等新市場。

和泰車與國瑞汽車今天舉行新春聯誼會，在氫能巴士布局，和泰車表示，交通部試辦的氫能巴士運行計畫，去年12月高雄市南台灣客運和中油團隊完成首案，預計今年上半年於高雄上路，將採用和泰車引進H2 City Gold氫能巴士，全年將引進共5輛。

根據資料，H2 City Gold是豐田（TOYOTA）與葡萄牙廠商Caetano攜手合作開發，並已在歐洲多個城市運行，包括葡萄牙、西班牙、德國、英國、丹麥等地。

和泰車今年將持續推出多款新車，包含TOYOTACOROLLA車系，將發表專屬配備及內外觀設計的60周年特仕車。

在售後服務，和泰集團表示，今年導入總代理日本豐田集團第一階（Tier1）零件供應商ADVICS的售後補修零件，提供煞車系統零件，將原廠零件提供至台灣售後服務市場。

和泰車指出，這可讓消費者在非原廠通路體系維修時，可選擇原廠品質的煞車系統零件產品。

產業人士指出，和泰集團先前也曾切入台灣售後維修市場，和運租車的HOT大聯盟，先前已曾布局售後維修市場件（AM）市場應用。

根據資料，ADVICS於2001年自愛信（AISIN）分割設立，主要研發製造與銷售煞車系統零件，日本豐田集團持股超過9成，客戶涵蓋日系、歐美系、韓系等車廠，包括TOYOTA、LEXUS、MITSUBISHI、福特（FORD）、賓士（M-BENZ）、現代（HYUNDAI）等車廠，布局亞洲、歐洲、北美、南美等非原廠售後維修市場。

在和泰集團關係企業車美仕（CARMAX）布局，和泰指出，車美仕持續擴大行車記錄器、電子後視鏡、360度環景系統、入侵感測器、鏡頭模組等核心產品自製品質，今年投入大型商用車用品，其中研發行車安全與輔助系統，升級車聯網車隊管理與設備。

在海外市場布局，和泰指出，車美仕提升中東、日本、北美等既有市場營收規模，並展開大南方計畫，開拓印度、澳洲、巴西、南非等新市場。

車美仕今年擴大GR Garage營運成效，和泰指出，車美仕今年持續提升改裝業務，擴大營銷、累積忠誠顧客，今年挑戰年營收新台幣1億元。

根據資料，車美仕是日本豐田汽車在台灣唯一授權的正廠用品公司，主要執行TOYOTA及LEXUS兩大品牌汽車用品設計、研發、企劃及銷售服務，車美仕2025年全年合併營收142億元，較2024年成長再創歷史新高，今年營運成長可期。

和泰車

延伸閱讀

和泰車市占創16年來新高 2026年三箭齊發 打造AI移動智慧生態

和泰車導入 AI 推動轉型

尼泊爾巴士駛往加德滿都途中墜谷 至少19死25傷

和泰小金雞 進擊充電站

相關新聞

中工喊告到底！寶佳不予回應 再丟2組、14位董事改選名單震撼彈

面對中工（2515）喊涉「內線交易、操縱股價」，已對委託書通路商、寶佳律師提告，對於24日中工大動作舉行記者會、告到底動...

誠品進駐公館商圈「水園區新天地」 打造近3000坪全新店面

誠品生活（2926）24日公告，取得臺北市中正區思源街1號之不動產使用權資產，約9,568平方公尺，使用權資產約4.32...

經營權之爭升溫！中工控內線與操縱疑雲 提告三通路商與寶佳律師

中華工程今日舉行記者會，直指近期股權異動與股價劇烈波動「事有蹊蹺」，已委請律師向檢調單位提出告發，控告長龍、聯洲、全通等...

中工董座率經理人 告發通路商等10人涉內線交易、操縱股價

中華工程公司（2515）董事長周志明及總經理蘇麗梅率領公司經理人至台北地檢署，呼喊「毋枉毋縱、打擊內線」，告發長龍、聯洲...

影／董事長周志明說明中工股價異常交易 公司將提告打擊不法

針對近期中工(2515)股價異常劇烈波動、成交量爆增13倍之離奇現象，中華工程董事長周志明及總經理蘇麗梅率一級主管舉行記...

中鋼舉辦新春開泰祈福典禮 董事長：「穩定獲利」是今年最重要的目標

中鋼（2002）24日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智期許公司團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多隱形冠軍，並提及「穩定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。