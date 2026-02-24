和泰代理日商ADVICS煞車零件 強攻台灣售後維修市場

和泰集團今天表示，引進氫能巴士上半年將在高雄上路，今年導入總代理ADVICS煞車系統零件，布局台灣售後維修市場，集團旗下車美仕提升中東、日本、北美等既有市場規模，並展開大南方計畫，開拓印度、澳洲、巴西、南非等新市場。

和泰車與國瑞汽車今天舉行新春聯誼會，在氫能巴士布局，和泰車表示，交通部試辦的氫能巴士運行計畫，去年12月高雄市南台灣客運和中油團隊完成首案，預計今年上半年於高雄上路，將採用和泰車引進H2 City Gold氫能巴士，全年將引進共5輛。

根據資料，H2 City Gold是豐田（TOYOTA）與葡萄牙廠商Caetano攜手合作開發，並已在歐洲多個城市運行，包括葡萄牙、西班牙、德國、英國、丹麥等地。

和泰車今年將持續推出多款新車，包含TOYOTACOROLLA車系，將發表專屬配備及內外觀設計的60周年特仕車。

在售後服務，和泰集團表示，今年導入總代理日本豐田集團第一階（Tier1）零件供應商ADVICS的售後補修零件，提供煞車系統零件，將原廠零件提供至台灣售後服務市場。

和泰車指出，這可讓消費者在非原廠通路體系維修時，可選擇原廠品質的煞車系統零件產品。

產業人士指出，和泰集團先前也曾切入台灣售後維修市場，和運租車的HOT大聯盟，先前已曾布局售後維修市場件（AM）市場應用。

根據資料，ADVICS於2001年自愛信（AISIN）分割設立，主要研發製造與銷售煞車系統零件，日本豐田集團持股超過9成，客戶涵蓋日系、歐美系、韓系等車廠，包括TOYOTA、LEXUS、MITSUBISHI、福特（FORD）、賓士（M-BENZ）、現代（HYUNDAI）等車廠，布局亞洲、歐洲、北美、南美等非原廠售後維修市場。

在和泰集團關係企業車美仕（CARMAX）布局，和泰指出，車美仕持續擴大行車記錄器、電子後視鏡、360度環景系統、入侵感測器、鏡頭模組等核心產品自製品質，今年投入大型商用車用品，其中研發行車安全與輔助系統，升級車聯網車隊管理與設備。

在海外市場布局，和泰指出，車美仕提升中東、日本、北美等既有市場營收規模，並展開大南方計畫，開拓印度、澳洲、巴西、南非等新市場。

車美仕今年擴大GR Garage營運成效，和泰指出，車美仕今年持續提升改裝業務，擴大營銷、累積忠誠顧客，今年挑戰年營收新台幣1億元。

根據資料，車美仕是日本豐田汽車在台灣唯一授權的正廠用品公司，主要執行TOYOTA及LEXUS兩大品牌汽車用品設計、研發、企劃及銷售服務，車美仕2025年全年合併營收142億元，較2024年成長再創歷史新高，今年營運成長可期。