中工喊告到底！寶佳不予回應 再丟2組、14位董事改選名單震撼彈

面對中工（2515）喊涉「內線交易、操縱股價」，已對委託書通路商、寶佳律師提告，對於24日中工大動作舉行記者會、告到底動作，寶佳集團不予回應，但同一時間，針對中工5月21日股東會七席董事改選，寶佳董事提名名單24日曝光。

據悉，中工24日公告，寶佳集團已透過佳峻投資，以及大華建設及堡新投資名義，各提出兩組、共14人董事候選名單，全面「提好提滿」；其中大華建設及堡新投資在董事、獨立董事提名七席，董事人選包括鄭斯聰、林文鵬、顏明宏、林秀芬；獨董名單包括陳世洋、張盈智、林鴻達。

寶佳集團同樣透過佳峻投資提名七席，董事人選包括鄭斯聰、林文鵬、吳佩娟、李美惠；獨董名單包括曾尹芝、許兆慶、郭明棠。

寶佳集團表示，集團將以實際行動落實承諾，透過全面提名、積極參與中工經營，致力強化公司治理，並提升營運績效。寶佳集團目前對中工持股約16.6%。

寶佳集團指出，此次股東提名董事名單，符合國際公司治理目標，以自然人董事為多數，董事候選人除多具營建管理與工程營造之專業背景與實務經驗外，並納入具法官背景之律師，提供專業法律見解並強化董事會之監督機制，並進一步結合，具會計及財務專長之會計師及財務管理等領域之專家，藉此提升董事會之專業深度且多元性架構。

寶佳強調，佳峻投資提名名單，符合寶佳機構副董事長林家宏所強調的，企業長期競爭力建立在三個核心，包括「獲利能力」、「組織運作效率」，以及「對人才的尊重與報酬」，這三者，才是企業經營者真正的責任所在。

寶佳指出，董事候選人之提名與遴選，皆以三大核心為主要準則，確保能為員工與股東創造價值，期待所提名的候選人能讓中工穩健獲利，就有能力回饋員工與股東，創造長期價值。

寶佳指出，大華建設及堡新投資提名名單，以大華建設過去六年的經營成績為證，將帶動改革、翻轉中工；自2020年六月參與大華建設營運後，大華建設由原本過去十年僅完工2~3個建案，成長到2020年至2030年的十年估計有多達23個建案，營運動能與績效成長將近十倍。

寶佳強調，大華建設於2022年第4季更成功被納入MSCI 全球小型成分股，憑藉扎實經營並持續精進經營策略，使營運表現大幅提升，並以實際行動立即回饋股東，由過去每年配息、改為自2023年每季發放股利，開始獲利後，過去三年現金股利配發率高達87~90%。

寶佳指出，翻轉中工的當務之急在改善董事會架構，讓真正具有產業專業能力與實務績效的專家來推動公司營運，藉由完善公司治理，強化ESG與工程風險管理，不僅能大幅降低中工在環境與勞工議題上的裁罰與負面新聞，也能有效減少工程相關爭議與訴訟風險。

寶佳重申，企業要有能力持續回饋員工與股東，並創造長期穩健價值，董事會成員必須具備營建管理與工程營造之專業背景與實務歷練，並結合專業律師、會計師及財務管理專家，才能共同提升公司治理與營運品質。