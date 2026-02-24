中工董座率經理人 告發通路商等10人涉內線交易、操縱股價

中華工程公司（2515）董事長周志明及總經理蘇麗梅率領公司經理人至台北地檢署，呼喊「毋枉毋縱、打擊內線」，告發長龍、聯洲、全通三家公司負責人、經理人及律師林文鵬等10人，涉違反證券交易法內線交易及操縱股價罪。對於今天中工記者會內容，寶佳不予回應。

中工委任律師吳彥鋒說，「他們還發現一個巧妙的時間點」，去年10月底，3家通路商不約而同向中工表達，不再受中工公司委任、不再繼續處理股東會相關事宜。

中工告發指控，被告長龍、聯洲、全通等三家公司2020年起和中工簽有顧問契約，屬於內部人或準內部人，律師林文鵬擔任寶佳集團關聯企業寶晶能源的獨立董事；寶佳集團2025年11月4日（重大消息公開點）公告以併購為目的取得中工股份，通路商在消息公開前10月27日、10月31日密集通知終止與中工合約。

吳指出，長龍、聯洲、全通三家公司負責人、經理人及律師林文鵬等人，可能比一般投資人更早知道寶佳要併購中工的消息，2025年3月31日被告等人還沒有出現在中工的股東名冊，對中工持股為0，重大消息公開前後（截至11月12日）大量買入中工股票8906張，這個時間點也是寶佳集團啟動併購買進中工股票，被告等人持股異常變動，顯然異於正常的投資行為。

吳表示，這時間點太過巧合，合理懷疑他們私底下早就掌握寶佳集團要併購中工的消息，且消息未公開前，利用資訊落差優勢，搶先進場大量買進中工股票，認為被告等人涉內線交易罪嫌。

律師指出，操縱股價部分，中工公司在2025年10月27日至同年11月10日，短短十幾天，由11.15元飆漲至17.3元，漲幅高達55.16%。同期間營建類股指數與大盤指數僅微幅波動，中工股價走勢明顯背離市場常態；2025年10月29日中工單日成交量暴增至最近60個營業日平均成交量之13.31倍；此期間，中工股票多次遭證交所列為「注意股票」11月4日被列為「處置股票」。

律師直指，被告等人的股東戶號非常多連續連號狀況，代表進場買進中工股票的時間點「趨於一致、密切接近」，被告等人涉利用連續高價買入或相互成交或其他操縱手法，意圖製造中工股票交易熱絡假象，誘導一般投資人追高進場，意圖達成特定併購目的或獲取不法利益，涉嫌操縱股價。