西堤攜安心亞補給愛心行動 捐血即享套餐愛心5折

全台最具溫度的餐飲領導品牌王品集團「西堤牛排」，24日正式啟動年度公益行動。今年西堤創新融入「玩」概念，推出全新捐血主題 「熱血玩家 全心補給」，邀請形象陽光、正向能量滿滿的公益活動捐血大使安心亞擔任領航者，以真誠與溫暖的影響力，號召更多民眾關注捐血議題，鼓勵大家勇敢踏出第一步，將關懷化為實際行動。

自2月25日至2月28日至指定捐血站點，捐血成功依人次計贈西堤愛心5折券乙張；首次捐血或捐血500cc再加贈西堤沙灘袋乙個，西堤將號召全台民眾化身「熱血玩家」，透過一同挽袖捐血這項關鍵任務，為台灣醫療前線注入持續不斷的生命補給。

值得一提的是，本次亦為安心亞人生首次捐血。她坦言，針頭刺入的瞬間難免緊張，但想到能為他人生命盡一份心力，便轉化為勇氣與感動。安心亞表示：「捐血其實沒有想像中可怕，只需要一點勇氣，就能成為別人生命中的力量。」她也分享自己透過深呼吸與正面思考克服對打針的恐懼，希望以親身經驗鼓勵更多民眾安心挽袖。安心亞的現身與實際行動，象徵將公益從口號化為真實參與，也為首捐族做出最佳示範，讓愛與陽光在社會中持續流動。

西堤牛排投入捐血公益已正式邁入第 23 個年頭，這不僅是餐飲業的傳奇，更是台灣公益史上的重要里程碑。今年西堤將焦點鎖定在年輕化與行動力。根據台灣血液基金會最新統計，台灣的捐血文化已逐漸扎根，但在亮眼數據背後，卻隱藏著「首捐族比例逐年下降」的隱憂。面對醫療體系中不容斷鏈的血液資源，西堤牛排認為，公益不應只是被動的付出，更可以是一場充滿熱情的「人生挑戰」。

公益活動捐血大使安心亞表示：「捐血是一件非常實際且有意義的事。短短的捐血時間，卻可能在關鍵時刻支持他人的生命。我希望透過『熱血玩家 全心補給』捐血公益活動，號召更多民眾，用最直接的行動將溫暖傳遞出去。」她的親身參與，也象徵將社會關懷化為具體行動，讓愛在台灣民眾之間持續流動。

西堤事業處徐怡靜總監指出，今年活動以「熱血玩家」為核心概念，透過趣味且貼近生活的方式，拉近與民眾的距離，讓捐血變得更親切，西堤牛排投入捐血公益至今已邁入第 23 年，過去 22 年累積募集超過 8,300 萬 CC 的熱血；安心亞的號召力，也為活動注入正向能量，帶動更多民眾關注捐血議題，共同為血庫注入穩定且關鍵的力量。

記者會現場，西堤事業處徐怡靜總監、公益活動捐血大使安心亞，以及台灣血液基金會公關處處長黎蕾，共同完成「熱血玩家 全心補給」啟動儀式，正式宣告年度捐血公益行動開跑，三位嘉賓手持象徵「募集、熱血、700萬cc」的愛心道具，期待今年與大眾攜手完成募集700萬CC熱血的目標，22年來西堤已累積募集超過8,340萬CC的熱血，希望熱血不斷呼籲民眾繼續挽袖，穩定醫療用血來源。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾表示，感謝王品集團西堤牛排23年來長期投入公益捐血行動、持續不懈。今年西堤以全新主題「熱血玩家 全心補給」並捐贈西堤牛排愛心五折券及限量海灘提袋回饋捐血民眾，期盼以創新且富有活力的方式，為台灣血庫挹注穩定能量。