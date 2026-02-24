誠品進駐公館商圈「水園區新天地」 打造近3000坪全新店面

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
誠品書店示意圖。圖／聯合報系資料照
誠品生活（2926）24日公告，取得臺北市中正區思源街1號之不動產使用權資產，約9,568平方公尺，使用權資產約4.32億元，交易相對人為臺北自來水事業處。

誠品生活表示，將進駐台北自來水事業處位於公館商圈、全新打造3大棟的「公館多目標綜合大樓」，開展總樓地板面積近3,000坪特色店點。

誠品生活表示，以大小並行的策略，持續創作開展實體文化生活場域。繼北中南獨棟大店陸續開業後，再進駐公館大樓，且規模比原先在公館商圈經營的台大誠品書店還更大。

誠品生活表示，公館新店點位於台北市公館商圈全新規劃的「水園區新天地」，距離捷運公館站1號出口步行僅3分鐘，結合2公頃景觀綠地與新店溪水岸景觀，未來將是台北市內少見結合閱讀、親子藝文體驗、綠地野餐、家庭休憩共遊的生活新天地，開業日程等訊息將再擇期公布。

台北 誠品

