慧康生技聯手韓國血糖監測龍頭iSens及韓獨製藥 深化亞太數位醫療布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

慧康生技*-KY（7851）24日宣布，該公司的「智抗糖 App」與雲端照護平台已完成與韓國當地兩大連續血糖監測（Continuous Glucose Monitoring, CGM）品牌 CareSens 及 Barozen Fit 的數據串接，進一步落實跨國數位健康生態系的深度整合。

慧康生技指出，該公司繼成功串接亞培（Abbott）及德康（Dexcom）等國際領導品牌的連續血糖監測數據後，現在更積極在地化，正式與韓國血糖監測市占第一的本土大廠 iSens 旗下「CareSens Air」完成數據整合。

iSens 的市場版圖跨及亞洲、美洲及歐洲等一百多國，雙方合作將由韓國市場為起點，並展開其他國際市場的合作討論，展現慧康立足亞洲、放眼全球的商務發展動能。同時，慧康也與韓國指標性藥廠韓獨製藥（Handok Pharmaceuticals Co., Ltd.,）的自有品牌 Barozen Fit 完成 CGM 數據串接，服務更多用戶。

慧康生活科技共同創辦人暨執行長鄧居義表示，韓國一直是慧康加速拓展的市場之一，透過整合在地裝置與藥廠資源，慧康能更有效地提供個人化、且具備真實世界數據（RWD）驗證的照護模式。隨著日本及韓國市場 2026 年度布局陸續到位，醫療院所及病患將能在智抗糖 App 上獲得更完整的飲食、藥物使用紀錄、個人化數據監測與提醒。這項整合不僅優化照護效率，也讓數位工具成為臨床治療的最佳助力，降低整體社會的醫療支出與負擔。

慧康目前在南韓有超過 7 萬名用戶、其平台遍布全國120間醫療院所與機構，期望透過本次數據串聯，提供更完善的服務給韓語使用者。

