委託書通路商及寶佳律師大買股 中工提四點聲明、表示告到底

針對近期中華工程（2515）股權變動異常及股價劇烈波動情事，中工24日舉行「真相說明記者會」揭開近期股價劇烈波動內容，中工董事長周志明表示，為維護中工全體16萬名股東權益及資本市場公平性，已於24日正式委請律師向檢調單位遞狀，對長龍、聯洲、全通等三家委託書通路業者，以及鉅業國際法律事務所林文鵬律師等相關人員，提出涉嫌違反《證券交易法》第157條之1（內線交易）及第155條（操縱股價）之刑事告發。

周志明強調，通路商遊走法律邊緣、破壞市場秩序的手段，中工絕不容忍、絕不妥協，如果掌握通路優勢的委託書通路業者可以左手利用通路收委任費，右手又在買股、搞內線交易，這是絕不能容忍的事情，經營團隊絕不會被非法手段擊倒。

中工法律顧問吳彥鋒表示，中工比對股東名冊後，已針對包含三大通路商高層（長龍會議顧問監察人李文淵、長龍會議顧問董事長陳巧蓉和副總經理施翠婉；聯洲企管顧問董事兼經理黃聯成、聯洲企管董事長王素津、聯洲企管顧問董事黃彥豪；全通事務處理董事張宇睿、全通事務處理監察人沈曼榮）、寶佳關係人（璟都投資監察人黃國明），以及曾受任中工關聯企業中石化（1314）處理經營權防禦的林文鵬律師等10人，以違反內線交易、操縱股價，提出違反《證券交易法》第157條之1、及第155條之刑事告發。

吳彥鋒指出，10名自然人在2025年3月31日中工股東名冊出爐時為零持股，但2025年11月12日中工派發股利時，名下分別持有數千到數百萬股，合計買進8,906張，合計890萬6千股。

中工法律顧問田振慶指出，雖然10名自然人合計總持股890萬6千股，持股比重不到1%，僅0.55%左右，但從2025年10月27日至2025年11月10日這段期間，中工股價從11.15元飆漲至17.3元，短短10多天漲幅就高達55.16%，若相關人從更早之前持有股票，8千餘張股票、若一張賺一萬多元，獲利就超過8,000萬元。

中工記者會中更針對相關事證與立場，發表四點聲明。第一，嚴守商業誠信，質疑昔日受任團隊違反職業倫理與背信；中工指出，長龍、聯洲、全通等公司長期受公司委任擔任股東會顧問，雙方具備明確顧問契約關係。根據寶佳集團公告，其早於2025年4月即開始買進中工股票；中工合理懷疑，上述通路業者在「合約存續且領有顧問費期間」，即已利用職務之便知悉內幕消息並私下布局。

隨後，上述業者在2025年10月27日寶佳集團改採鉅額買進、股價起漲之同一時間點，突然通知要終止長期委任關係。

中工指出，更令人震驚的是，根據事證顯示，其相關人員在2025年11月4日重大消息公開前，已集體先行買進中工股票。「公司強烈籲請檢調回溯徹查其帳戶交易明細，以釐清其違法買股套利行為是否早於雙方委任期間即已發生」，這種「左手領顧問費、右手搞內線」之行徑，已嚴重違背商業倫理與受託義務。

此外，中工指出，本次告發對象中的律師林文鵬，不僅擔任寶佳集團關聯企業（寶晶能源）之獨立董事，具備準內部人身分；過去更曾與其所屬之鉅業國際法律事務所，受任協助中工關聯企業之中石化處理經營權防禦，並於2011至2025年間，擔任中石化法律顧問。

如今，林文鵬不僅站在中工對立面協助寶佳集團，更在敏感時刻，從「零持股」狂買數百萬股中工股票。中工嚴正質疑，林文鵬律師是否利用這層「昔日長期受任服務中石化」的特殊信任關係，掌握內部資訊，進而進行與職務顯有利益衝突之個人交易？此種行徑恐已跨越律師職業倫理與法律紅線。

第二，相近期間股東戶號異常連號，連續大量買進，強烈懷疑幕後黑手涉嫌操縱股價。中工表示，值得深究的是，經公司比對股東名冊，發現包含三大通路商高層、寶佳關係人（含有申報及未申報）等在內之「新增股東群」，其股東戶號呈現高度密集的「連續連號」或落於相近區間。

中工說明，實務上，不同法人與自然人要在同一期間取得如此相近甚至連續的股東戶號，機率微乎其微。因此中工合理懷疑，這些帳戶極有可能是在背後「黑手」指點下，因「連續在相近時間建檔開戶」才會呈現股東戶號高度密集的連續連號現象，便於幕後黑手進行「多帳戶聯通作業」，透過單一窗口集中控管，以錯開市場關注、規避單一帳戶大量買進之監控。

中工進一步質疑，幕後黑手刻意安排三大通路商利用這些新戶頭買股，其用意是否企圖透過「相對成交、相互對做」的手法製造交易活絡之假象，進而達到操縱股價？

中工強調，這些通路商在股價飆漲中所獲取的龐大不法利益，是否即為幕後黑手用以支付其協助「收購委託書」的實質報酬？為此，公司正式籲請包括臺灣證交所、金管會、集保中心、檢調單位等主管機關，深入調閱相關券商開戶資料、銀行帳號及金流，並徹查其是否有相對成交等構成違反《證券交易法》之「操縱股價」客觀要件。

此外，針對是否有其他外圍人士亦於同時期加入異常開戶與購股之行列，涉嫌操縱股價及內線交易，中工目前正全面清查比對股東名冊。待相關金流與戶號回溯等證據整理完備後，將視證據收集進度，不排除對相關涉案人員提起第二波提告，絕不寬貸。

第三，股價與成交量異常波動，涉嫌獲取巨大非法利益，籲請主管機關徹查。中工指出，根據證交所公開數據，公司股價於寶佳集團公告收購併購前後之區間（2025年10月27日至11月10日），出現背離市場常態之劇烈波動，收盤價漲幅達55.16%。其中10月29日單日成交量更急遽放大至平日之13.31倍，期間更連續遭證交所列為注意及處置股票。

中工表示，公司有合理事證懷疑，特定人等透過連續高價買入或其他交易手段，意圖影響公司股價，涉嫌達成特定併購目的或從中獲取巨大非法利益。此等行為嚴重干擾證券市場之自由運作機制，損害廣大投資人權益。11月10日之後的異常成交量將另行提出告訴。

第四，堅持公司治理，捍衛16萬名股東權益。中工強調，公司向來恪守公司治理原則，歡迎所有合法、透明的投資行為，但絕不容忍任何遊走法律邊緣、破壞市場秩序之手段。對於掌握通路之三大委託書通路商疑似利用資訊優勢套利之行為，中工採取零容忍態度。

中工指出，本次採取法律行動，旨在維護市場法紀與捍衛全體股東權益，並呼籲檢調單位深入調查相關資金流向與通聯紀錄，毋枉毋縱，以維護台灣資本市場之廉潔與公正。中工經營團隊將持續專注本業經營，確保公司長遠發展與全體股東之最大利益。