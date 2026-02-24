影／總經理周志明說明中工股價異常交易 公司將提告打擊不法

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對近期中工(2515)股價異常劇烈波動、成交量爆增13倍之離奇現象，中華工程董事長周志明（圖）舉行記者會，說明中華工程經過縝密蒐證，已掌握特定人涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易之關鍵事證。記者曾學仁／攝影
針對近期中工(2515)股價異常劇烈波動、成交量爆增13倍之離奇現象，中華工程董事長周志明（圖）舉行記者會，說明中華工程經過縝密蒐證，已掌握特定人涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易之關鍵事證。記者曾學仁／攝影

針對近期中工(2515)股價異常劇烈波動、成交量爆增13倍之離奇現象，中華工程董事長周志明及總經理蘇麗梅率一級主管舉行記者會，說明中華工程經過縝密蒐證，已掌握特定人涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易之關鍵事證。

中華工程董事長周志明表示，絕對不妥協，今天站出來提告，不僅是為了公司權益，更是為了捍衛16萬名股東權益，如果掌握通路優勢的人，私下利用內線消息來套利，把廣大股東當成提款機。那我們台灣的資本市場還有公平正義嗎？今天我們沉重但堅定地呼籲檢調單位，務必深入調查這些通路業者與特定集團之間的資金往來。

中工經營團隊決心採取法律行動，公開說明「異常交易」真相，會後隨即前往台北地檢署正式按鈴申告，展現打擊不法、絕不妥協之決心。

針對近期中工(2515)股價異常劇烈波動、成交量爆增13倍之離奇現象，中華工程董事長周志明（中）率一級主管、律師舉行記者會，說明中華工程經過縝密蒐證，已掌握特定人涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易之關鍵事證。記者曾學仁／攝影
針對近期中工(2515)股價異常劇烈波動、成交量爆增13倍之離奇現象，中華工程董事長周志明（中）率一級主管、律師舉行記者會，說明中華工程經過縝密蒐證，已掌握特定人涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易之關鍵事證。記者曾學仁／攝影
針對近期中工(2515)股價異常劇烈波動、成交量爆增13倍之離奇現象，中華工程董事長周志明（中）及總經理蘇麗梅（左）率一級主管舉行記者會，說明中華工程經過縝密蒐證，已掌握特定人涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易之關鍵事證。記者曾學仁／攝影
針對近期中工(2515)股價異常劇烈波動、成交量爆增13倍之離奇現象，中華工程董事長周志明（中）及總經理蘇麗梅（左）率一級主管舉行記者會，說明中華工程經過縝密蒐證，已掌握特定人涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易之關鍵事證。記者曾學仁／攝影

