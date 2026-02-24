誠品生活攜手北水處 公館商圈打造近3000坪據點
誠品生活今天公告，取得不動產使用權資產，將進駐位於公館商圈台北自來水事業處新規劃「水園區新天地」，預計興建的3棟「公館多目標綜合大樓」，並由誠品打造近3000坪店點。
誠品生活今天公告，取得台北市中正區思源街1號不動產使用權資產，約9568平方公尺，使用權資產金額為新台幣4.3億元。
誠品生活表示，以大小並行的展店策略，持續開拓實體文化生活場域，繼北、中、南獨棟大店陸續開業，誠品生活今天公告取得使用權資產重大訊息。
誠品生活表示，公館新店點位於台北市公館商圈新規劃的「水園區新天地」，距離捷運公館站1號出口步行僅3分鐘，結合2公頃景觀綠地與新店溪水岸景觀；誠品生活表示，開業日程等相關訊息將再擇期公布。
