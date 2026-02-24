快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

春節海運疏運成長一成 航港局即時啟動海空聯防機制成效顯著

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

春節連續假期進入尾聲，航港局統計連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年成長10%，其中國內本島至離島8條航線共開航1,086航次，疏運13.1萬人次，平均載客率約57%；金馬小三通4條航線共開航342航次，疏運5.3萬人次，平均載客率約59%。航港局表示，今年疏運期間天候大致良好，帶動出遊旅次增加，其中東琉、臺馬及高雄馬公航線運量均有近20%之成長；另外，因應連假期間的天候波動，機動執行「海空運具聯防機制」，確保旅客行程順暢。

航港局說明，該局於春節疏運期間即每日密切掌握各航線天候狀況，2月15日小年夜當天馬祖機場受濃霧影響全日暫停起降，航港局隨即機動調度海運增班，將當日上午「新臺馬輪」馬祖往基隆航班延後至12時開航，並會同民航局及連江縣政府宣導旅客搭乘船班，增加疏運277人次，總計搭載329名旅客；同日晚間考量後續海象及收假調度，更調度「臺馬之星」增開1航次，疏運244人次，以確保交通不中斷。

此外，在2月20日（五）至22日（日）澎湖航線收假高峰，旅客返回本島除選擇空運服務外，海運亦發揮關鍵分流功能。2月20日「澎湖輪」馬公往高雄載客率達100%；後續兩日（21、22日）透過媒體積極宣導分流，載客率亦分別維持在99%及93%之高檔，顯示海空運具聯防機制發揮成效。

航港局提醒，緊接而來的228連假海運疏運將持續至3月2日，旅客登船請務必攜帶身分證件配合實名制查驗，並注意行動電源須隨身攜帶、嚴禁託運，以確保航行安全。每日航班動態可於下午2時至航港局官網「春節及228連假海運疏運資訊專區」（https://reurl.cc/rEQp0Z）查詢，預先規劃行程，平安返家。

航線 連假 春節

延伸閱讀

228連假上國道 高公局建議利用好走時段

228連假國5好走時段曝光 尖峰時段實施單一費率

民航局：軍機、加班機支援 春節運量成長9%、日均1.8萬人次

百貨業春節業績紅通通 新光三越成長8% 遠百增一成

相關新聞

經營權之爭升溫！中工控內線與操縱疑雲 提告三通路商與寶佳律師

中華工程今日舉行記者會，直指近期股權異動與股價劇烈波動「事有蹊蹺」，已委請律師向檢調單位提出告發，控告長龍、聯洲、全通等...

中鋼舉辦新春開泰祈福典禮 董事長：「穩定獲利」是今年最重要的目標

中鋼（2002）24日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智期許公司團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多隱形冠軍，並提及「穩定...

誠品進駐公館商圈「水園區新天地」 打造近3000坪全新店面

誠品生活（2926）24日公告，取得臺北市中正區思源街1號之不動產使用權資產，約9,568平方公尺，使用權資產約4.32...

大安區16坪公寓賣6588萬元 他嘆「都更都到老房子住不起」

房市不好，但不少具有都更價值的老屋，仍然開高價。台北市四維路就有一間公寓一樓，近日委託房仲出售，屋齡58年，建物面積僅1...

影／總經理周志明說明中工股價異常交易 公司將提告打擊不法

針對近期中工(2515)股價異常劇烈波動、成交量爆增13倍之離奇現象，中華工程董事長周志明及總經理蘇麗梅率一級主管舉行記...

10區買氣逆勢殺出房市冰河期 新北市蛋黃區奪半數席次

2025年房市受信用管制衝擊，全國買氣急凍，交易量較2024年出現大幅萎縮。然而，在量縮格局中仍有少數區域逆勢突圍，根據...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。