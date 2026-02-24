快訊

汪小菲升格三寶爸 張蘭喜曝媳婦馬筱梅產下金孫「小馬寶」

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

中鋼舉辦新春開泰祈福典禮 董事長：「穩定獲利」是今年最重要的目標

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中鋼今日舉行新春開泰祈福典禮，由董事長黃建智擔任主典官。圖／中鋼提供
中鋼今日舉行新春開泰祈福典禮，由董事長黃建智擔任主典官。圖／中鋼提供

中鋼（2002）24日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智期許公司團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多隱形冠軍，並提及「穩定獲利」是中鋼今年最重要的目標。

中鋼的新春開泰祈福典禮，由董事長黃建智擔任主典官，並由中鋼企業工會理事長楊乙記及生產部門副總經理周文賢擔任陪典官，率公司各單位主管同仁及工會理監事同心祈福，祈求新的一年營運順利、產銷暢旺，全體同仁及協力夥伴平安健康。

黃董事長致詞時表示，去年經歷包括地緣政治、貿易保護等逆風因素疊加影響，鋼鐵業面臨多年來少見的嚴峻考驗，有些因素今年趨於穩定，有些仍會延續，例如美國聯邦最高法院裁定對等關稅失效，但關稅戰不會因此結束，可能變得更加嚴厲，必須緊密觀察。

黃董事長也感謝全體員工過去艱辛一年展現的堅強韌性及成果，例如精緻鋼品去年出貨量約78.7萬公噸，銷售占比11.5%，毛利占比超過9成，顯示產品的VP(Value Performance)值確實可力抗鋼市寒冬。

此外，中鋼去年成功促成課徵中國大陸熱軋鋼品反傾銷稅，另低價進口電磁鋼的傾銷調查今年也有進展，黃董事長提醒貿易保護救濟是一時的，並非永久萬靈丹，只有不斷提升公司體質，創造及累積無可取代的價值，才是中鋼要走的「藍海航道」。

黃董事長近日觀察日本、韓國及中國大陸的主要鋼廠也推動從「量」轉變為「質」的營運策略，中鋼要快速扣合國際趨勢、國家政策及社會需求，研發生產包括無人機、機器人、電動車、低軌衛星等產業所需要的高品質鋼材，才能在新的變局中勝出。

另外，主計總處日前公布2025年台灣經濟成長率達8.68%，也上調今年經濟成長率預估值至7.71%，黃董事長期許公司團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多隱形冠軍，並提及「穩定獲利」是中鋼今年最重要的目標，即使各種考驗仍在，勉勵全體同仁團結合作迎向新局，創造公司成長動能。

中鋼

延伸閱讀

外資抱過年股 出鋒頭

中鴻加強產銷布局

中鋼獲反賄賂管理系統國際驗證 鞏固「誠信正直」價值

買700張彰銀（2801）等過年後飆漲？陳重銘「非算命的」…揭長抱降成本策略

相關新聞

經營權之爭升溫！中工控內線與操縱疑雲 提告三通路商與寶佳律師

中華工程今日舉行記者會，直指近期股權異動與股價劇烈波動「事有蹊蹺」，已委請律師向檢調單位提出告發，控告長龍、聯洲、全通等...

大安區16坪公寓賣6588萬元 他嘆「都更都到老房子住不起」

房市不好，但不少具有都更價值的老屋，仍然開高價。台北市四維路就有一間公寓一樓，近日委託房仲出售，屋齡58年，建物面積僅1...

10區買氣逆勢殺出房市冰河期 新北市蛋黃區奪半數席次

2025年房市受信用管制衝擊，全國買氣急凍，交易量較2024年出現大幅萎縮。然而，在量縮格局中仍有少數區域逆勢突圍，根據...

0關稅車商照樣不降價…重演民生物資歷史？阿格力揭外匯車逼總代理讓利真相

投資達人阿格力於影音中指出，「重磅消息，美國車進口台灣零關稅」，並分析此舉對車價可能帶來的影響。 他表示，一般而言，汽車進口至台灣原本需課徵17.5%的關稅，另外還需加計貨物稅。若為2000c.

中鋼舉辦新春開泰祈福典禮 董事長：「穩定獲利」是今年最重要的目標

中鋼（2002）24日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智期許公司團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多隱形冠軍，並提及「穩定...

一表看2025年雙北市捷運宅十大交易熱點 北市這站最易入手

永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整2025年雙北市捷運站周邊800公尺內中古屋熱門交易捷運站前十名。台北市方面，中山國小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。