經營權之爭升溫！中工控內線與操縱疑雲 提告三通路商與寶佳律師

中華工程今日舉行記者會，直指近期股權異動與股價劇烈波動「事有蹊蹺」，已委請律師向檢調單位提出告發，控告長龍、聯洲、全通等三家委託書通路商，以及鉅業國際法律事務所林文鵬等相關人員，涉嫌違反「證交法」內線交易與操縱股價等罪嫌，要求主管機關徹查資金流向與帳戶關聯。

中工委任律師吳彥鋒指出，相關通路商長期受委任擔任股東會顧問，雙方具明確契約關係，卻在顧問期間即開始布局買進公司股票。更引發質疑的是，尤其去年11月4日寶佳旗下大華建設公布取得11.8%中工股權後，三家通路商主要負責人提前進場，疑似「左手領顧問費、右手做內線」，違反受託義務與職業倫理。

中工進一步說明，比對股東名冊發現，多個新開立帳戶於短期內連續大量買進，且帳號排列高度集中，疑有幕後黑手透過多帳戶聯動操作，製造相對成交與對敲假象，規避單一帳戶大量買進監管。中工質疑，是否藉此營造市場熱絡氛圍，進而推升股價並圖利特定人。

此外，寶佳關聯企業寶晶能源獨董、律師林文鵬也在告發名單中，加上他之前擔任中石化法律顧問，短期內大買數百萬元中工股票，中工認為，是否利用內部資訊，進行有利益衝突的個人交易，已經跨越律師倫理及法律紅線。

依證交所公開資料，114年10月27日至11月10日間，中工股價逆勢飆漲55.16%，其中10月29日單日成交量更暴增至平日均量的13.31倍，並連續遭列注意及處置股票。中工委任律師田振慶認為，此波異常波動已背離基本面與大盤走勢，疑有特定人士透過連續高價買進或其他交易手法影響股價，意圖於併購或股權攻防中獲取不法利益。

中工強調，已函請證交所、金管會、集保中心及檢調單位調閱券商開戶資料、銀行帳戶與金流紀錄，釐清是否涉及操縱市場及內線交易，並不排除提出第二波告發。公司表示，將堅持公司治理原則，捍衛16萬名股東權益，呼籲主管機關毋枉毋縱，維護資本市場公平與秩序。