美時自Solaxa Inc.獲SLX-100藥物國際授權 攻全球小腦萎縮症治療商機

美時（1795）24日宣布，已與罕見神經疾病生技公益公司Solaxa Inc.達成SLX-100藥物的全球授權協議，將共同推動SLX-100用於27B型小腦萎縮症（醫學名稱：27B型脊髓小腦性運動失調症，或「SCA27B」) 全球市場的開發與商業化。

根據協議，Solaxa將獲得一筆預付金以支持SCA27B之註冊性研究，並可於達成特定開發里程碑、取得SLX-100之FDA核准，以及達成特定淨銷售門檻時收取里程金，交易總金額最高可達9,500萬美元。另外，Solaxa亦可收取淨銷售額之雙位數比例權利金。

美時子公司Alvogen將取得SLX-100用於治療SCA27B之全球權利，並負責SLX-100於美國及全球市場之商業化。其中，Alvogen旗下專注於中樞神經系統（CNS）並銷售多項品牌藥產品之子公司Almatica，預期將負責美國地區的商業化。

Solaxa執行長Kerry Clem表示：「我們很高興與Alvogen合作，共同推動SLX-100的開發，為小腦萎縮症患者提供治療選項。此次合作有望進一步提升我們的能力，為這些面臨衰弱性疾病的患者提供迫切需要的療法。Alvogen在CNS領域的深厚專業，加上不斷擴展的全球布局，使其成為我們卓越的合作夥伴，為SCA27B患者們帶來新希望。」

Alvogen執行長Divya Patel表示：「我們很高興與Solaxa合作推動SLX-100的發展，為SCA27B的患者提供治療選項。SCA27B為一種罕見疾病，擁有高度未被滿足的醫療需求。此項協議將進一步強化我們CNS的產品組合，並展現我們致力拓展神經學領域創新治療的承諾。透過我們經驗豐富的美國商業團隊，以及成熟且聚焦於CNS領域的基礎設施，我們已具備良好條件支持SLX-100的成功上市。」

美時表示，SCA27B是因FGF14基因之GAA重複序列擴增所引起之罕見遺傳性運動失調症，屬於小腦萎縮症中的一個子群體。該疾病於2023年1月首次明確界定，在整體人口之確切盛行率仍在釐清中。然而，SCA27B已逐漸被認為是過去原因未明之成人發病型運動失調症的重要成因之一。目前尚無針對SCA27B或任何其他小腦萎縮症之FDA核准治療藥物，顯示相關治療仍存在高度未被滿足的醫療需求。

SLX-100具備成為市場首發的獨特優勢，並獲得患者團體及法規的強力支持，包括已取得FDA孤兒藥資格認定。Solaxa計畫於2026年年中啟動註冊性研究，預期2027年提交用於治療SCA27B的新藥申請（NDA）。