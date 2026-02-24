大安區16坪公寓賣6588萬元 他嘆「都更都到老房子住不起」

房市不好，但不少具有都更價值的老屋，仍然開高價。台北市四維路就有一間公寓一樓，近日委託房仲出售，屋齡58年，建物面積僅16坪，開價高達6,588萬，換算一坪要410萬元。

此一出售文近日在網路瘋傳，不少人看到價格第一反應是「屋主瘋了嗎」，台北市都市更新學會榮譽理事長蔡漢霖則表示，這就是「都更都到大家連老房子都住不起」的最佳例子。

根據房仲貼出的出售資訊，該物件標題訴求都更案，內容表示，已有建商進場整合，目前雖沒有車位，但地段價值高，現階段入手，未來可分回新屋和車位，長期增值明確，不論自住或資產配置，未來皆具穩定成長潛力。

長期投入危老都更的蔡漢霖表示，就他來看，這就是政府無止盡、一再提高容積獎勵的後果。

他表示，都更獎勵已讓老屋本質變了調，過去老屋是居住選項，現在只是開發工具，老屋價格因此螺旋式上升，「都更條例出現後，窮人連老房子都住不起」。

他分析這位屋主，應該就是把都更獎勵算到滿後，分回的新屋，再以非常樂觀的情況，推估價格，因此就出現這樣的開價，但這種價格，不僅不把房子當房子，而且包滿了各種想像空間的投機產品。

他強調，都市更新是一定要走的路，但政府在策略上必須調整，一味提高容積，無法解決問題，只是讓屋主有了更多期待和想像空間，也增加了整合的困難度。