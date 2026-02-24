和泰三箭齊發 衝連續25年銷售冠軍

和泰集團（2207）新年度全域布局持續以驅動服務進化 AI打造智慧移動生態，2026年市場有望回復到44萬台水準，和泰三箭齊發，全力衝連續25年銷售冠軍。

和泰汽車總經理蘇純興總經理於2026年和泰．國瑞汽車新春記者會發表汽車市場展望TOYOTA / LEXUS / HINO發表汽車市場展望與和泰汽車營運重點，對於今年的營運展望有信心，有望三大品牌銷售再衝高。

面對汽車市場的變革與全球局勢的快速變化，和泰汽車持續以顧客為核心，以完整的品牌布局，強化商品導入、服務品質與顧客體驗。同時也啟動「AI First」的全域布局，持續以AI驅動服務進化，打造完整的移動智慧生態圈。

回顧2025年雖受關稅影響整體車市需求，全年總市場仍達414,436台。和泰汽車三品牌在2025年合計登錄台數逾16萬台，市占率躍升至38.6%，創下近16年來最佳表現，同時也穩坐24年台灣車市冠軍。

TOYOTA 2025年登錄124,907台，市占率達30.1%， COROLLA CROSS不僅連續5年蟬聯全市場銷售冠軍，全年登錄44,813台也創下該車款銷售歷史新高。

在豪華車市場，Lexus以登錄28,628台、市占率28%的佳績，成功摘下豪華車市場三連霸的榮耀；其中RX、UX、LM分別在豪華中大型SUV、豪華小型SUV、豪華MPV級距中勇奪銷售冠軍。和泰商用車表現也十分亮眼，3.49噸（含）以上商用車市場登錄台數為6,611台，市占率高達37.6%，達成商用車市場銷售五連霸。

LEXUS 2025年掛牌28,628台，勇奪豪華車市場冠軍三連霸。

蘇純興分析，2026年受惠於美國對台關稅政策明朗化，加上新購車貨物稅減徵，市場有望回復到44萬台水準。和泰三品牌將挑戰合計16.5萬台、市占率37.5%的銷售目標。

和泰商用車達成3.49噸（含）以上商用車市場銷售五連霸，以AI驅動服務，打造智慧移動生態。

和泰各大平台服務今年持續進化，展現MaaS事業的成長動能，打造完整的移動服務生態。「去趣」旅遊規劃APP日文版即將上線，透過日本在地經營，建立品牌心占率；yoxi導入全新數位平板，提供多元金流支付；iRent開放海外旅客預約租車，打造安心便利的共享用車環境。

近年來和泰汽車也積極投入AI領域的拓展，以「AI First全域布局」為願景，讓服務從「被動回應」進化為「主動預測」，打造無縫串聯的智慧移動生態圈，為消費者創造超越期待的使用體驗。轉型成果也備受外界肯定，接連榮獲IDC「最佳數位賦能生態系獎」及商業周刊「AI創新百強」銀質獎，成功將數位基礎轉化為核心競爭力。

蘇純興進一步表示，和泰集團秉持「與美好台灣同行」的永續承諾，整合集團資源，聚焦M.O.V.E.四大永續主軸。在「Mobility移動自由」方面，透過「量產幸福移動公益」計畫，串聯全台8縣市及多家NGO/NPO，自2022年起已累積捐贈4.9萬趟公益接駁；「Openness社會共好」的主軸中，持續推動「導護志工裝備捐贈」，連續15年累計捐贈超過14萬套裝備；「Value人才價值」則以「和泰公益夢想家」進行永續青年培力，持續為社會創造正向影響力；「Eco環境友善」透過與生多所及台北動物園合作「原生動物守護計畫」，支持石虎野放與救傷，今年將與石虎保育協會合作，拓展棲地保育及志工活動。此外母廠Toyota Mobility Foundation今年也將攜手和泰純青基金會，以「Mobility for All」為理念，推動「兒童交通安全教育」與「高齡友善移動」兩大公益合作，展現永續發展的長期承諾。