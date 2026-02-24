快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

不在中壢、桃園區 2025年桃園市10大熱門購屋路段竟在楊梅這條路

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團整理聯徵中心2025年前三季數據，統計桃園市熱門交易路段，其中第一名出乎市場預期，並非落在桃園區、中壢區等民眾熟悉的人口密集區，而是「楊梅區金溪路」以293件拔得頭籌，平均鑑估值僅 1,104 萬元，也是前十名中最親民路段。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團整理聯徵中心2025年前三季數據，統計桃園市熱門交易路段，其中第一名出乎市場預期，並非落在桃園區、中壢區等民眾熟悉的人口密集區，而是「楊梅區金溪路」以293件拔得頭籌，平均鑑估值僅 1,104 萬元，也是前十名中最親民路段。台灣房屋集團提供

台灣房屋集團整理聯徵中心2025年前三季數據，統計桃園市熱門交易路段，其中第一名出乎市場預期，並非落在桃園區、中壢區等民眾熟悉的人口密集區，而是「楊梅區金溪路」以293件拔得頭籌，平均鑑估值僅 1,104 萬元，也是前十名中最親民路段。

第二名「龜山區文桃路」以283件緊追其後，平均鑑估值也在1,250萬元，「桃園區朝陽街」則以276件拿下第三名，平均鑑估值高達 2,382 萬元。

台灣房屋埔心直營店店長何淑媚表示，「楊梅區金溪路」奪下桃園市成交量冠軍，主要因新建案「月沐青」、「櫻花旭」、「宜誠阿麗拉」進入交屋，價格親民，總價介於850~1,100萬元之間的兩房或三房，符合新青安購屋需求。

她指出，金溪路位處農業區與住宅區交界，早期建商取得土地成本較低，進而帶動新案價格更具競爭力，目前新建案每坪成交均價約落在23~26 萬元，對自住買方具高度吸引力。

何淑媚進一步說明，除了價格優勢，金溪路也具備良好的就業與交通支撐：周邊鄰近平鎮工業區、烏樹林工業區、龍潭科學園區等多個產業聚落，帶來穩定居住需求；同時車程約 5 分鐘即可上交流道銜接國道一號，通勤便利性加分，包含寶佳、宜誠、君邑等知名建商近年相繼進場布局，後續發展潛力仍值得關注。

熱門路段前十名，不乏集中在龜山、蘆竹、八德和大園等中低單價區，而傳統房市熱區中壢，僅「松義路」「松勇路」兩路段，桃園區僅「朝陽街」一路段上榜，其平均鑑估值高達 2,382 萬元，放眼本次前十名中唯一突破 2,000 萬門檻的路段，呈現典型「價量皆高」的核心地段特徵。

台灣房屋新埔藝文店店長凌嘉妍指出，朝陽街橫跨桃園車站站前商圈及小檜溪重劃區二大區域，具備商業機能成熟、生活便利、和交通節點集中的優勢。

凌嘉妍分析，舊城區核心具備土地稀少特性，近年站前周邊都更、危老議題持續推進，帶動屋況更新與社區品質提升，使價格相對有支撐。

另一方面，凌嘉妍指出，北側小檜溪重劃區則社區型供給量大、建案集中，而朝陽街正好處在兩者連動的受惠位置，主力多為電梯大樓，且以30~45 坪的坪數最受市場青睞，目前該區段呈現「中高總價自住換屋」為主的穩定結構，近期不少新建案大量交屋期，因此成為桃園年度熱門申貸路段。

桃園 建案 重劃區

延伸閱讀

桃園市清潔隊收獲感謝紅包 累計逾21萬元轉贈公益

桃園中壢鐵皮倉庫火警！猛燒空調零件 濃煙竄天畫面曝

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

桃園彩券行驚現「雙B」入店！中壢男子靈感大發刮中超級紅包100萬元

相關新聞

0關稅車商照樣不降價…重演民生物資歷史？阿格力揭外匯車逼總代理讓利真相

投資達人阿格力於影音中指出，「重磅消息，美國車進口台灣零關稅」，並分析此舉對車價可能帶來的影響。 他表示，一般而言，汽車進口至台灣原本需課徵17.5%的關稅，另外還需加計貨物稅。若為2000c.

房市慘兮兮、這10生活圈卻逆勢成長 專家：看到房市走向

2025年房市受信用管制衝擊，全台買氣急凍，不論成屋或預售，交易量均出現大幅萎縮。然而，根據591實價登錄統計，全台有十...

10區買氣逆勢殺出房市冰河期 新北市蛋黃區奪半數席次

2025年房市受信用管制衝擊，全國買氣急凍，交易量較2024年出現大幅萎縮。然而，在量縮格局中仍有少數區域逆勢突圍，根據...

一表看2025年雙北市捷運宅十大交易熱點 北市這站最易入手

永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整2025年雙北市捷運站周邊800公尺內中古屋熱門交易捷運站前十名。台北市方面，中山國小...

爆冷！2025年桃園市最熱門購屋路段在楊梅

台灣房屋集團根據聯徵中心數據，統計桃園市2025年熱門交易路段，第一名出乎意料，並非落在桃園區、中壢區，而是由「楊梅區金...

外國人北市買不動產最愛大安區 信義房屋分析關鍵

台北市地政局統計，110年至114年間，外國人在台北市購置不動產的來源國，以美國、英屬維京群島及馬來西亞居前三名。排除英...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。