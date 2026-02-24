10區買氣逆勢殺出房市冰河期 新北市蛋黃區奪半數席次

2025年房市受信用管制衝擊，全國買氣急凍，交易量較2024年出現大幅萎縮。然而，在量縮格局中仍有少數區域逆勢突圍，根據591實價登錄統計，全國共有十大生活圈2025年交易量呈現成長。值得關注的是，上榜區域全數位於蛋黃區，其中新北市更奪下半數以上席次，凸顯在房市寒冬中，市中心地段的抗壓性最為顯著。

591房屋交易網分析，在信用管制與房貸緊縮的雙重壓力下，市場已告別全面上漲，回歸基本面。能在此時逆勢成長的區域，多具備產業人口支撐、重大建設利多、品牌建商加持或價格優勢等四大關鍵。這也顯示未來房市走向將更趨於個案表現，自住與長期置產需求將高度向具備硬實力的精華地段靠攏。

觀察2025年成交量增幅最多的生活圈，第一名為新北市中和的遠東世紀廣場科學園區，2024年成交量僅221件，2025年大幅攀升至864件，年增3倍，成長幅度居冠。區域受惠新建案「大同新紀元」成交帶動，共挹注700筆以上成交量，該區具就業人口支撐，加上新建案長年供給量少，即便整體市場降溫，仍吸引自住與置產族群進場。

第二名為台南市東區平實重劃區，2025年成交量376件，較2024年翻倍成長。該區坐擁精華地段，緊鄰南紡購物中心商圈，並受惠捷運藍線及平實轉運站建設題材，每坪成交價坐5望6，區域受到新建案「國城寶實」交易帶動，使該區在南台灣買氣普遍收斂之際，仍展現穩定成交動能。

台中部分，西區勤美草悟道生活圈2025年成交量380件，買氣成長3成以上，位居第五名，該區屬台中精華地段，自住與高資產族群支撐力道穩健；即使市場修正，交易量仍穩步成長，每坪成交價更衝上6字頭，展現核心區抗跌特性。

第六、第七名則是分別位於板橋的江翠北側重劃區G區與溪崑生活圈，2025年交易量年增約3成，江翠北側長期為新北推案熱區，距台北市僅一橋之隔，在新建案的成交帶動下交易熱絡，而溪崑生活圈位於板橋、樹林、新莊交界，每坪成交價5字頭相對具競爭力，在自住需求撐盤下維持交易量成長。