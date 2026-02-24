快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

外交部：勿濫用免簽待遇赴海外從事非法工作 以免面臨跨境遣送風險

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部近期接獲多起通報，顯示仍有少數國人利用免簽入境泰國之便，隨即轉往緬甸及柬埔寨等地詐騙園區，亦或利用免簽待遇入境韓國，從事電信詐騙、網路博弈及車手等非法活動。

此類行徑已引起泰國及韓國政府執法機關高度關注，不僅嚴重損害我國國際形象，更對我國駐外館處與當地警政、移民機關的互信合作造成負面影響。外交部日前已提醒並鄭重呼籲國人切勿心存僥倖，濫用免簽待遇從事任何違法行為，以免觸法並危及自身安全。

外交部指出，雖然我國駐外館處在合法範圍內多次協調當地機關成功攔阻部分個案，但仍有國人經勸導並告知風險後，仍執意前往詐騙園區，甚至刻意規避官方協助。

更有甚者，依據我國警政機關案例顯示，部分當事人及其家屬事前已知將赴海外從事灰色甚至非法產業，卻在當事人受困後，要求政府動用大量外交及警政資源進行救援。外交部強調，政府提供的急難救助係基於人道關懷與有限的公共資源，絕非海外違法行為的善後機制。若國人明知風險仍執意前往，相關後果與責任難以完全歸由政府承擔。

外交部特別提醒，全球目前已有62國與中國簽署引渡條約、67國簽署刑事司法互助協議，外交部注意到，近期曾有國人在海外犯罪服刑期滿後，卻遭當地國依據相關條約通知中國駐地使領館，引發我國人可能遭遣送至中國的事件。因此，外交部要提醒國人，若在海外涉及犯罪，除需面對當地司法審判，更可能面臨被移送至中國的法律風險，後果極為嚴重。

外交部在此重申，國人應審慎過濾海外高薪工作招募資訊，切勿輕信網路不明仲介。家屬與親友亦請善盡勸阻之責，共同防範國人誤入歧途。唯有國人自律自重，方能維護得來不易的免簽待遇及國家整體形象，並同時避免個人、家庭與社會付出難以挽回的代價。

免簽 中國 電信詐騙

延伸閱讀

泰國意外降稅效應 台達電旗下泰達電市值衝破千億美元

荷蘭新任總理葉騰就職 外交部：持續深化各領域合作

美大使引聖經稱「以色列可占整個中東」 阿拉伯等14國撻伐

日本自駕出意外 外交部：2受傷國人治療後已離開醫院

相關新聞

0關稅車商照樣不降價…重演民生物資歷史？阿格力揭外匯車逼總代理讓利真相

投資達人阿格力於影音中指出，「重磅消息，美國車進口台灣零關稅」，並分析此舉對車價可能帶來的影響。 他表示，一般而言，汽車進口至台灣原本需課徵17.5%的關稅，另外還需加計貨物稅。若為2000c.

房市慘兮兮、這10生活圈卻逆勢成長 專家：看到房市走向

2025年房市受信用管制衝擊，全台買氣急凍，不論成屋或預售，交易量均出現大幅萎縮。然而，根據591實價登錄統計，全台有十...

爆冷！2025年桃園市最熱門購屋路段在楊梅

台灣房屋集團根據聯徵中心數據，統計桃園市2025年熱門交易路段，第一名出乎意料，並非落在桃園區、中壢區，而是由「楊梅區金...

外國人北市買不動產最愛大安區 信義房屋分析關鍵

台北市地政局統計，110年至114年間，外國人在台北市購置不動產的來源國，以美國、英屬維京群島及馬來西亞居前三名。排除英...

大缺工時代來臨！人資如何發揮關鍵角色 化永續為企業未來競爭力

在永續 ESG、數位轉型與少子化缺工交織的當下，長期被視為後勤的人力資源（HR），正被推向組織運作的最前線，「就像站在海嘯第一排，首當其衝，但也第一次真正站上浪尖。」 104人資管理暨發展總處人資長江錦樺如此形容著。作為長年站在人力市場前線的HR，江錦樺所感受到的轉變是角色從本質上的進化，當企業開始被要求回應職場公平、社會責任與公司治理時，招募、薪酬、員工關係等這些原本被視為例行事務的工作，也正式被放進治理與永續的核心框架中。

嘉市新蛋黃「信義區」7筆抵費地明標售 房價成市場風向球

嘉義市東區核心再添開發動能。原空軍眷村建國二村、復興新村完成市地重劃後，市府手中7筆抵費地將於明（25）日公告標售，總面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。