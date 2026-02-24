快訊

爆冷！2025年桃園市最熱門購屋路段在楊梅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
小檜溪商圈。圖／台灣房屋新埔藝文直營店提供
小檜溪商圈。圖／台灣房屋新埔藝文直營店提供

台灣房屋集團根據聯徵中心數據，統計桃園市2025年熱門交易路段，第一名出乎意料，並非落在桃園區、中壢區，而是由「楊梅區金溪路」以293件拔得頭籌，平均鑑估值僅1,104萬元，也是前十名中最親民路段。

第二名「龜山區文桃路」以283件緊追其後，平均鑑估值也在1,250萬，「桃園區朝陽街」則以276件拿下第三名，平均鑑估值高達2,382萬元。

台灣房屋埔心直營店店長何淑媚表示，楊梅區金溪路奪下桃園市成交量冠軍，主要因新建案「月沐青」、「櫻花旭」、「宜誠阿麗拉」進入交屋，價格親民，總價介於850~1,100萬之間的兩房或三房，符合新青安購屋需求。

她指出，金溪路位處農業區與住宅區交界，早期建商取得土地成本較低，進而帶動新案價格更具競爭力，目前新建案單價約落在23–26萬元，對自住買方具高度吸引力。

何淑媚表示，金溪路鄰近平鎮工業區、烏樹林工業區、龍潭科學園區等多個產業聚落，車程約5分鐘可上交流道銜接國道一號，包含寶佳、宜誠、君邑等知名建商近年相繼進場布局，後續發展潛力仍值得關注。

熱門路段前十名，集中在龜山、蘆竹、八德和大園等中低單價區，傳統房市熱區中壢僅「松義路」「松勇路」兩路段，桃園區僅「朝陽街」一路段上榜，平均鑑估值高達2,382萬元，為本次前十名中唯一突破2,000萬門檻的路段，呈現典型「價量皆高」的核心地段特徵。

台灣房屋新埔藝文店店長凌嘉妍指出，朝陽街橫跨桃園車站站前商圈及小檜溪重劃區二大區域，具備商業機能成熟、生活便利、和交通節點集中的優勢。

凌嘉妍分析，舊城區核心具備土地稀缺特性，近年站前周邊都更、危老議題持續推進，帶動屋況更新與社區品質提升，使價格相對有支撐；另一方面，北側小檜溪重劃區則社區型供給量大、建案集中。

朝陽街正好處在兩者連動的受惠位置，主力多為電梯大樓，且以30–45坪的坪數帶最受市場青睞，該區段目前呈現「中高總價自住換屋」為主的穩定結構，近期不少新建案大量交屋期，因此成為桃園年度熱門申貸路段。

桃園楊梅區金溪路因新案交屋潮，成為桃園申貸熱門路段。圖／台灣房屋提供
桃園楊梅區金溪路因新案交屋潮，成為桃園申貸熱門路段。圖／台灣房屋提供
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

