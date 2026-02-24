新竹新總圖「知識峽谷」成型中 信義房屋看好帶動文化生活圈房市

新竹市立圖書館總館原址重建正如火如荼推進，由台日團隊打造、具「知識峽谷」意象的新地標預計 2026 年下半年完工。信義房屋專家表示，新總圖落成後，將把市中心大型綠帶升級，也將透過地下停車場紓解區域停車壓力，替既有的文化生活圈質感提升，進一步強化周邊住宅的居住魅力。

信義房屋新竹中央店主任許瑜軒指出，新總圖設計最大特色之一，在於大尺度的室內外綠化空間，讓原本就具備藝文中心、公園條件的北大路生活圈進一步升級。她表示，這區鄰近城隍廟商圈與市中心，本就兼具成熟生活機能與綠意環境，平日已有不少居民與親子客群前來活動，但過去假日停車不易，多少限制人潮進出。隨著地下約276席停車位完工，預期將明顯提升假日來訪便利性，也有助帶動整體生活圈的活絡。

從區域市場供需面來看，信義房屋竹二區協理陳世光分析，此生活圈因條件成熟、供給稀少，即使沒有新總圖這項建設，本就屬於新竹市長期熱門區域。即便前幾年受到第七波信用管制影響，區域價格仍維持穩定。他指出，市區近年新大樓推案稀少，熱門大樓幾乎沒有釋出，市場上能買的要不是價格高端的豪宅，就是屋齡 30 年上下的中古屋，稀缺性反而凸顯區域保值力。

許瑜軒分享，以「興傳」社區為例，屋齡約五年，目前市場釋出量只有 5–6 戶，但價格在五年內已翻了 2 至 3 倍。「兩房現在要 2300–2400 萬，三房從當初取得的 1700 多萬，現在成交價已突破 3700 萬。」此外，周邊高端社區如「畫上川」幾乎沒有屋主願意出售，歷史成交停留在三、四年前，如今開價單坪 60 萬以上也會有買方願意承接，一戶總價動輒 4000–5000 萬，「目前市場成交量有限，主要仍受限於屋主釋出意願偏低。」

至於一般預算族群，她指出，北大路生活圈中古大樓目前單坪約 40–45 萬；若是 30 年屋齡左右的華廈，雖然單價親民，但買下來後多半需再投入百萬以上整修成本；若購買透天，翻修預算甚至可能突破千萬。她坦言，新竹市老區腹地有限、建商推案量少，買方長期只能在稀少的中古市場中尋找合適標的，但也因如此，核心區域房價抗跌力道更強。

青睞此區域的買房人多為園區高階人才或企業主，許瑜軒說，「雖然離園區有一段距離，騎車約 15–20 分鐘，但大家喜歡這裡的生活氛圍，有舊城區感、綠帶、藝文場館、也靠近巨城與火車站。」此外，區域內包含三民國中小、曙光國中小，學區選項完整，對有子女的家庭也有吸引力。

展望 2026 年新總圖完工後的區域變化，陳世光指出，新總圖完工後，最直接的改變將是人潮與休閒氛圍提升，假日到訪的親子與市民勢必增加。相較十八尖山、八大學區等以學區或自然景觀為主的生活圈，北大路一帶更偏向藝文與城市日常的結合，未來將成為新竹市區能同時兼顧閱讀、散步與生活機能的文化生活圈。