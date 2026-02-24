快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

0關稅車商照樣不降價…重演民生物資歷史？阿格力揭外匯車逼總代理讓利真相

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
面對0關稅恐不降價的質疑，阿格力點出外匯車競爭機制將逼迫總代理讓利，成為降價關鍵。（路透）
面對0關稅恐不降價的質疑，阿格力點出外匯車競爭機制將逼迫總代理讓利，成為降價關鍵。（路透）

投資達人阿格力於影音中指出，「重磅消息，美國車進口台灣零關稅」，並分析此舉對車價可能帶來的影響。

他表示，一般而言，汽車進口至台灣原本需課徵17.5%的關稅，另外還需加計貨物稅。若為2000c.c.以下車款，貨物稅為25%；2000c.c.以上則為30%。以2000c.c.以下車款為例，在17.5%關稅再加上25%貨物稅情況下，整體稅負效果約達27%左右，因此若改為零關稅，價格確實存在調整空間。

阿格力舉例指出，例如美國進口的特斯拉Model 3，在零關稅政策下，降價機率相當高。至於Model Y雖目前為德國製造，但若未來改由美國進口，亦可能受惠。此外，他也提到雙B品牌部分美製車款，以及Toyota Sienna等車型，認為在關稅調整後，都有潛在降價空間。

針對外界質疑，關稅降低是否會像過去部分民生商品一樣，未必反映在終端售價上，阿格力認為情況不同。他指出，汽車市場存在外匯車競爭機制，例如過去雙B C300曾因外匯車價格優勢受到青睞，後來總代理透過提升配備強化競爭力

若未來原廠公司車未調整售價，而外匯車因成本下降而更具價格優勢，勢必對總代理形成壓力。

他總結表示，在零關稅政策下，若有意購買美製車款，今年可能是相對有利的時機。

◎感謝 阿格力 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

車價 外匯車 特斯拉

延伸閱讀

幫74歲母存ETF⋯投30萬配0050等4檔！網卻一面倒：不如花錢享福

孩子每年紅包每年存1萬元…只定存太虧了！詹璇依曝：理財首選標的靠複利翻三倍

009816跟0050今天皆大漲…該選誰？清流君：焦點不該放在「配息與否」

還沒除息前就已經快填息了？都明白：116張00923帳上獲利逾17萬

相關新聞

0關稅車商照樣不降價…重演民生物資歷史？阿格力揭外匯車逼總代理讓利真相

投資達人阿格力於影音中指出，「重磅消息，美國車進口台灣零關稅」，並分析此舉對車價可能帶來的影響。 他表示，一般而言，汽車進口至台灣原本需課徵17.5%的關稅，另外還需加計貨物稅。若為2000c.

房市慘兮兮、這10生活圈卻逆勢成長 專家：看到房市走向

2025年房市受信用管制衝擊，全台買氣急凍，不論成屋或預售，交易量均出現大幅萎縮。然而，根據591實價登錄統計，全台有十...

爆冷！2025年桃園市最熱門購屋路段在楊梅

台灣房屋集團根據聯徵中心數據，統計桃園市2025年熱門交易路段，第一名出乎意料，並非落在桃園區、中壢區，而是由「楊梅區金...

外國人北市買不動產最愛大安區 信義房屋分析關鍵

台北市地政局統計，110年至114年間，外國人在台北市購置不動產的來源國，以美國、英屬維京群島及馬來西亞居前三名。排除英...

大缺工時代來臨！人資如何發揮關鍵角色 化永續為企業未來競爭力

在永續 ESG、數位轉型與少子化缺工交織的當下，長期被視為後勤的人力資源（HR），正被推向組織運作的最前線，「就像站在海嘯第一排，首當其衝，但也第一次真正站上浪尖。」 104人資管理暨發展總處人資長江錦樺如此形容著。作為長年站在人力市場前線的HR，江錦樺所感受到的轉變是角色從本質上的進化，當企業開始被要求回應職場公平、社會責任與公司治理時，招募、薪酬、員工關係等這些原本被視為例行事務的工作，也正式被放進治理與永續的核心框架中。

嘉市新蛋黃「信義區」7筆抵費地明標售 房價成市場風向球

嘉義市東區核心再添開發動能。原空軍眷村建國二村、復興新村完成市地重劃後，市府手中7筆抵費地將於明（25）日公告標售，總面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。