0關稅車商照樣不降價…重演民生物資歷史？阿格力揭外匯車逼總代理讓利真相
投資達人阿格力於影音中指出，「重磅消息，美國車進口台灣零關稅」，並分析此舉對車價可能帶來的影響。
他表示，一般而言，汽車進口至台灣原本需課徵17.5%的關稅，另外還需加計貨物稅。若為2000c.c.以下車款，貨物稅為25%；2000c.c.以上則為30%。以2000c.c.以下車款為例，在17.5%關稅再加上25%貨物稅情況下，整體稅負效果約達27%左右，因此若改為零關稅，價格確實存在調整空間。
阿格力舉例指出，例如美國進口的特斯拉Model 3，在零關稅政策下，降價機率相當高。至於Model Y雖目前為德國製造，但若未來改由美國進口，亦可能受惠。此外，他也提到雙B品牌部分美製車款，以及Toyota Sienna等車型，認為在關稅調整後，都有潛在降價空間。
針對外界質疑，關稅降低是否會像過去部分民生商品一樣，未必反映在終端售價上，阿格力認為情況不同。他指出，汽車市場存在外匯車競爭機制，例如過去雙B C300曾因外匯車價格優勢受到青睞，後來總代理透過提升配備強化競爭力。
若未來原廠公司車未調整售價，而外匯車因成本下降而更具價格優勢，勢必對總代理形成壓力。
他總結表示，在零關稅政策下，若有意購買美製車款，今年可能是相對有利的時機。
