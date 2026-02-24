快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

嘉市新蛋黃「信義區」7筆抵費地明標售 房價成市場風向球

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市東區核心再添開發動能。原空軍眷村建國二村、復興新村完成市地重劃後，市府手中7筆抵費地將於明（25）日公告標售，總面積約6497.26平方公尺（約1965.42坪），全屬商業區，成為市場矚目焦點。圖／嘉市府提供
嘉義東區核心再添開發動能。原空軍眷村建國二村、復興新村完成市地重劃後，市府手中7筆抵費地將於明（25）日公告標售，總面積約6497.26平方公尺（約1965.42坪），全屬商業區，成為市場矚目焦點。隨著區段住宅成交單價站穩5字頭，此次標售結果，被視為嘉義房市下一波走勢的重要風向球。

該重劃區位於東區精華地段，鄰近嘉義公園、KANO園區及嘉義市立棒球場，生活與休閒機能完整。全案歷經2年9個多月施工，投入約4億2,298萬元，完成8.8公頃開發，去年8月30日竣工，隨細部計畫通過與土地點交，區域正式邁入實質開發階段。

公告土地現值每坪約35萬至40萬元，今年平均調幅高達19.97％，為全市最高。市場觀察指出，東區素地釋出稀少，新案供給有限，加上高資產族群置產需求支撐，區段預售案實價登錄已達每坪53萬至57萬元，最高成交單價54.43萬元，住宅產品已站穩5字頭水準。

在住宅價格創高、土地供給稀缺背景下，此次7筆商業區抵費地若吸引建商競逐，勢將推升區段地價與未來推案成本，進一步鞏固東區高價帶。不過，區內仍有多數國有地採地上權方式開發，整體大型開發節奏仍須觀察後續招商條件與市場反應。

為加速土地活化，市府祭出容積獎勵措施，自去年10月31日土地登記完成起3年內申請建照者，可享10％容積獎勵；3至5年內申請者享5％，逾5年則不予獎勵。都市設計亦導入涼適步行環境概念，臨新生路留設騎樓與帶狀開放空間，並規劃至少15公尺次風廊、塔樓錯落配置，強化通風與公共空間品質。

此外，針對開發規模達4000平方公尺以上或全街廓整合者，並取得綠建築銀級與建築能效1級以上者，另有獎勵機制；U6單元更被指定為重點發展街廓，規劃地標高度、廣場與空橋串聯人流，強化商業聚集效應。

標售公告明天25日起至4月1日止，4月2日上午10時於市府六樓第一會議室公開開標。有意參與投標領取投標文件，請於公告期間上班時間，至市府地政處 免費索取；亦可至地政處官網「土地標售專區」下載。投標文件4月1日下午5時前以掛號方式寄達嘉義郵局第418號郵政信箱。

嘉義 東區

