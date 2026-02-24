台中房市小陽春 品牌力與剛需支撐案場熱度穩健升溫

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

馬年房市小陽春，據市調，觀察台中各大精華區案場，自大年初三起湧現賞屋人潮，指標建商透過精緻活動與實質回饋，成功帶動成交熱度，且不僅台中建商案場熱絡，北下布局的冠德建設案場來客量也升溫。

專家表示，台中房市在政策環境趨於明朗及剛性需求支撐下，展現穩健的銷售動能。不同於過往的盲目追價，今年新春期間市場更趨於理性，購屋族群多以具備「地段優勢」、「品牌口碑」及「產品力」的個案為首選。

豐邑集團今年春節各大案場表現亮眼，自大年初三起，來客數超乎預期，較平日顯著增長約10%。買氣部分同樣強勁，連假期間多個案場接連傳出成交捷報，整體營業額較去年平均週銷業績成長約20%至30%。

針對自住與換屋族群，冠德建設第一季力作「冠德崇德綻」以24層黃金級綠建築為號召，39至59坪的格局精準對接市場需求。自初三開工以來，接待中心每天皆有多組實質來客，洽詢氣氛升溫。現場亦規劃預約制的花藝體驗及多元活動，針對品牌VIP客戶提供專屬服務，強化品牌認同感。

舜元建設業務部經理林龍文指出，房市進入健康調整期，而14期「舜元悟野」總價與坪數定位明確，春節期間吸引多位看好區域發展的剛需置產客群。本案規劃初衷係讓住戶回歸生活本質，在市場理性階段更顯產品價值，春節來客明顯升溫，隨漢神洲際開幕在即，對於後續去化節奏保持高度樂觀。

除了銷售數據，建商也透過軟性活動經營品牌。甫獲台中都市空間設計最高榮譽「年度空間設計首獎」的陸府建設，於初五舉辦音樂沙龍，邀請木笛演奏家邱聖芳與旅居奧地利的魯特琴演奏家André Ferreira演出，與住戶及民眾共賞森活聚落願景。磐興建設則持續15年傳統，舉辦「年花教學」及書法、版畫教學，讓住戶在「回娘家」的祝福氛圍中感受品牌溫度。

區域熱點部分，長期深耕新竹之太睿建設，於台中北區崇德漢口精華地段推出「太睿興」，主打25與35坪主流自住規劃，吸引首購與換屋族群。春節期間銷售業績較一般週期提升約20%。

太睿建設業務經理陳孟言分析，隨著市場環境明朗，具備地段優勢與品牌口碑的個案更能獲得消費者青睞，市場已回歸長期自住規劃的基本面需求。

太平區「長平kotikoti」新春期間由已購客推薦帶動人潮，現場舉辦抽紅包並加碼家電禮與運動中心票券；13期「睦昇韶光漫」主打2房朝南水岸產品，連假期間透過紅包禮券及8萬8新春福袋活動，有效帶動現場互動。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔認為，2026年台中房市展現「質變」特徵，消費者不再恐慌性入市，而是更看重建築品質與售後服務，預料具備深厚品牌底蘊的建商將在金馬年持續領跑市場。

看屋照示意圖。圖／業者提供
看屋照示意圖。圖／業者提供

