「台版小京都」檜意森活村重啟招商 提高資金等3措施拚觀光升級

坐落阿里山腳下、有「台版小京都」之稱的嘉義市檜意森活村，擁有26棟日式檜木建築群歷史園區，去年吸引近500萬人次造訪，堪稱觀光動能引擎。不過，上月因原營運廠商檜村公司爆發財務問題提前解約，經營權1月16日起由阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵文資處）收回，自行管理。為避免類似情況重演，保障專櫃業者與員工權益，林鐵文資處重新規畫標租條件，端出3大強化措施，全面提高監督與履約門檻。

園區地段精華、遊客穩定，目前有超過10家觀光業表達高度興趣，包含上市公司詢問，預料競標激烈，公告期間今起至3月31日上午9時止，採2階段審查，包含資格審查與企劃書評選。首先，在標租契約增訂嚴格財務規範，要求得標廠商須按季提報財務報表，強化營運透明度與即時監理機制。其次，針對承租廠商與園區專櫃業者間的第三方契約，納入規範，由林鐵文資處介入監督；履約保證金由500萬元提高至600萬元，投標資本額門檻從3800萬元調升至6000萬元，篩選優質經營團隊。

標租範圍涵蓋園區內26棟歷史建物，租期自6月1日至2028年12月31 日止，採年收土地租金及定額權利金方式辦理。林鐵文資處指出，新契約內容參考促進民間參與公共建設法與國有財產法精神，建構更周延、嚴謹的合作框架。林鐵文資處與檜村公司終止契約，與既有店家簽訂新約，園區營運維持正常。周邊建設也同步推進，包括一心二葉館整修工程預計明年上半年完工，北門車站飯店更換經營團隊，串聯阿里山林鐵主線、阿里山車庫園區與製材所等文化場域，擴大林業觀光廊帶效益。