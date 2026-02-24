5年翻2倍！竹市新總圖助攻 北大路生活圈高端社區上看6字頭

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市北大路生活圈因條件成熟、供給稀少，即使沒有新總圖這項建設，本就屬於新竹市長期熱門區域。 圖／信義房屋提供
新竹市北大路生活圈因條件成熟、供給稀少，即使沒有新總圖這項建設，本就屬於新竹市長期熱門區域。 圖／信義房屋提供

新竹市立圖書館總館原址重建工程預計2026年下半年完工，新地標除強化市中心綠帶與生活質感，更將透過地下276席停車位紓解區域停車壓力。信義房屋專家分析，新總圖落成將提升北大路生活圈居住魅力。此區因開發成熟、供給稀少，高端社區開價單坪已來到6字頭。

信義房屋新竹中央店主任許瑜軒指出，新總圖大尺度的室內外綠化空間，讓原本就具備藝文中心、公園條件的北大路生活圈進一步升級，這區鄰近城隍廟商圈與市中心，本就兼具成熟生活機能與綠意環境，但過去假日停車不易，多少限制人潮進出。隨著地下約276席停車位完工，預期將提升假日來訪便利性，活絡整體生活圈。

從區域市場供需面來看，信義房屋竹二區協理陳世光分析，此生活圈因條件成熟、供給稀少，即便前幾年受到第7波信用管制影響，區域價格仍維持穩定。許瑜軒分享，以「興傳」為例，屋齡約5年，市場釋出量只有5至6 戶，但價格在5年內已翻了2至3倍，兩房現在要2300至2400 萬，3房從當初取得的1700多萬，現在成交價已突破3700萬。

此外，周邊高端社區如「畫上川」幾乎沒有屋主願意出售，歷史成交停留在3、4年前，如今開價單坪60萬以上也會有買方願意承接，1戶總價動輒 4000至5000 萬，「目前市場成交量有限，主要仍受限於屋主釋出意願偏低。」

至於一般預算族群，許瑜軒指出，北大路生活圈中古大樓目前單坪約40至45 萬；若是30年屋齡左右的華廈，雖然單價親民，但需考量百萬以上的整修成本；若購買透天，翻修預算甚至破千萬，但也因如此，核心區域房價抗跌力道更強。

許瑜軒表示，該區青睞者多為園區高階人才或企業主，雖離科學園區有15至20分鐘車程，但看中舊城區的生活氛圍、綠帶、藝文場館及巨城商圈，且擁有三民、曙光等完整學區，對家庭客極具吸引力。

展望2026年，陳世光認為新總圖完工後，人潮與休閒氛圍將顯著提升。相較於以自然景觀為主的八大學區，北大路一帶更偏向藝文與城市日常結合，未來將成為新竹市中心兼顧閱讀、散步與機能的核心文化生活圈。

