農曆年後飯店餐飲漲價第一槍 茹曦酒店Sunny Buffet下月漲價近10%

星級飯店自助餐（Buffet）漲價潮持續延燒。繼晶華（2707）、君悅、老爺、美福等五星飯店今年元月起陸續調整餐價後，茹曦酒店 Sunny Buffet 24日也宣布自 3 月起調漲午、晚餐價格，成為農曆年後第一家調價的星級飯店Buffet。業者坦言，反應原物料跟人力成本，是價格調整主因。

茹曦酒店Sunny Buffet3月推出全新「南洋主題餐檯」，同時午餐與晚餐成人價格將調漲 100元、兒童調漲50元，下午茶時段維持不變。調整後價格為：平日午、晚餐每人 1,180 元＋10%，漲幅9.3%，週五晚餐與假日午、晚餐 1,380 元＋10%，漲幅7.8%，假日下午茶則維持每人 1,080 元＋10%。同時針對壽星推出平日午、晚餐的2人同行1人半價、4人同行 1人免費優惠，以平衡調價後的消費負擔。

Sunny Buffet此次調整結合全新南洋料理主題，利用檸檬、香茅、魚露、椰奶等元素呈現熱帶酸辣風味，帶來跨印尼、泰國、星馬的味覺體驗，包括緬甸茶葉拌豆沙拉、緬甸豌豆涼糕、印尼巴東牛肉、椰奶燉雞、乾炒肉骨茶與月亮蝦餅等經典菜色，強化產品價值與季節體驗。飯店同時擁有少見的 60 人大型自助餐包廂，目標擴大家庭聚會及商務宴請需求。

今年以來星級飯店 Buffet 調價動作頻繁。晶華酒店栢麗廳自 1 月起調整平日餐期價格，平日午餐與晚餐各調漲 100 元，漲幅約 6%～10%，部分週末餐期維持 2,080 元天花板價。君悅酒店旗下凱菲屋與彩日本料理全時段皆調漲 5%～7%；老爺酒店 Le Café 除下午茶外，其餘餐期上漲 100～200 元，漲幅達 7%～12%。台北美福飯店彩匯自助餐廳漲幅最明顯，各餐期上調 30～280 元不等，漲幅達 3%～15%。

飯店業者普遍指出，海鮮、肉類等主要食材價格今年持續上揚，加上人力、能源與整體營運成本墊高，Buffet作為高食材耗用、高人力密度的業態，必須透過價格調整維持品質與供應穩定。