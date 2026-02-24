房市慘兮兮、這10生活圈卻逆勢成長 專家：看到房市走向

2025年房市受信用管制衝擊，全台買氣急凍，不論成屋或預售，交易量均出現大幅萎縮。然而，根據591實價登錄統計，全台有十大生活圈交易量呈現成長，在量縮格局中，逆勢突圍。

591房屋交易網分析，在信用管制與房貸緊縮的雙重壓力下，市場已告別全面上漲，回歸基本面。能在此時逆勢成長的區域，多具備產業人口支撐、重大建設利多、品牌建商加持或價格優勢等四大關鍵。

這也顯示未來房市走向將更趨於個案表現，自住與長期置產需求，將高度向具備硬實力的精華地段靠攏。

2025年成交量增幅最多的生活圈，新北市占了六個，第一名為新北中和的遠東世紀廣場科學園區，2024年成交量僅221件，2025年大幅攀升至864件，年增3倍，成長幅度居冠。

當地主要受惠新建案「大同新紀元」成交帶動，挹注700筆以上成交量，該區具就業人口支撐，加上新建案長年供給量少，即便整體市場降溫，仍吸引自住與置產族群進場。

第二名為台南東區平實重劃區，2025年成交量376件，較2024年翻倍成長。

該區緊鄰南紡購物中心商圈，並受惠捷運藍線及平實轉運站建設題材，成交價坐5望6，區域受到新建案「國城寶實」交易帶動，使該區在南台灣買氣普遍收斂之際，仍展現穩定成交動能。

第三是新北新店的新和生活圈，2025年成交190件，較前年成長逾8成。該區位於中和與新店交界，6字頭房價相對具優勢，吸引周邊外溢買盤。

桃園樹仁生活圈則以5成的年增幅名列第四，2025年成交件數188件，該區未來有捷運綠線行經，區域受惠桃合特區新案成交帶動，4字頭親民價格成功吸引首購族目光。

台中西區勤美草悟道生活圈2025年成交量380件，成長3成以上，該區屬台中精華地段，自住與高資產族群支撐力道穩健；即使市場修正，交易量仍穩步成長，房價更衝上6字頭，展現核心區抗跌特性。

第六、第七名則是分別位於板橋的江翠北側重劃區G區與溪崑生活圈，2025年交易量年增約3成，江翠北側長期為新北推案熱區，距北市僅一橋之隔，在新建案的成交帶動下交易熱絡，而溪崑生活圈位於板橋、樹林、新莊交界，5字頭房價相對具競爭力，在自住需求撐盤下維持交易量成長。

南部方面，高雄市新興區美麗島生活圈2025年成交672件，年增逾2成。該區受惠新建案「中山鉑悦」交易帶動，區域擁有雙捷運交會優勢與市中心機能，具備交通與商業題材支撐，在高雄整體房市降溫下展現抗跌量能。

此外，新北新店央北重劃區2025年交易同樣年增2成以上，該區受惠華固（2548）建設新案成交挹注，成交量提升，區域均價也站上9字頭。新北新莊迴龍丹鳳生活圈成交量亦成長1成以上；該區則受惠捷運與成熟生活機能，吸引雙北首購族進場。

