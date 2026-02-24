聚恆斥資千萬推「客製化電池健檢」 助企業精準延壽省成本

再生能源廠商聚恆科技今日宣布於台南永康總部啟用頂規450kW充放電設備，率先推出「客製化電池健檢」服務，協助企業科學驗證電池效能，並透過定期保養維持健康度，延長設備壽命以省下長期維運成本。

聚恆引進之設備採用1650V、400A高階規格，透過雙通道並接技術，最高可支援達800A大功率測試。該設備適用範圍極廣，涵蓋電動車及中大型儲能電廠相關常見之鋰離子、鉛酸、鎘鎳、鎳氫等各類電池(組)，能執行嚴密的壽命老化測試、容量/充放電特性及效率試驗、荷電保持能力等分析，並產出精確數據報告。

不同於一般檢測機構僅能在實驗室提供「單機標準測試」，聚恆具備全台少見的「表後儲能示範案場」。透過廠內配置的50.82kWp太陽能發電系統、5套258kWh電池儲能櫃與1,200kW功率調節系統（PCS），聚恆能完整模擬企業真實用電環境，精準計算在契約容量限制下的尖離峰調節與日夜負載波動，確保電池在「實戰場域」中，呈現最真實的驗證數據。