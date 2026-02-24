聚恆斥資千萬推「客製化電池健檢」 助企業精準延壽省成本
再生能源廠商聚恆科技今日宣布於台南永康總部啟用頂規450kW充放電設備，率先推出「客製化電池健檢」服務，協助企業科學驗證電池效能，並透過定期保養維持健康度，延長設備壽命以省下長期維運成本。
聚恆引進之設備採用1650V、400A高階規格，透過雙通道並接技術，最高可支援達800A大功率測試。該設備適用範圍極廣，涵蓋電動車及中大型儲能電廠相關常見之鋰離子、鉛酸、鎘鎳、鎳氫等各類電池(組)，能執行嚴密的壽命老化測試、容量/充放電特性及效率試驗、荷電保持能力等分析，並產出精確數據報告。
不同於一般檢測機構僅能在實驗室提供「單機標準測試」，聚恆具備全台少見的「表後儲能示範案場」。透過廠內配置的50.82kWp太陽能發電系統、5套258kWh電池儲能櫃與1,200kW功率調節系統（PCS），聚恆能完整模擬企業真實用電環境，精準計算在契約容量限制下的尖離峰調節與日夜負載波動，確保電池在「實戰場域」中，呈現最真實的驗證數據。
聚恆提醒，電池效能衰退是必然過程，建議已建置儲能系統之企業應建立「每季定期健檢」機制，及早排除風險以避免後續高額維修代價。該設備上線至今，已吸引數家國內外企業與學術單位組團參訪，下一步將積極爭取為同業與企業執行電池檢測服務，助力台灣儲能市場發展與淨零轉型目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。