快訊

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

聚恆斥資千萬推「客製化電池健檢」 助企業精準延壽省成本

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聚恆斥資千萬啟用頂規450kW充放電設備，推出「客製化電池健檢」，助企業精準延壽省成本。圖／聚恆科技提供
聚恆斥資千萬啟用頂規450kW充放電設備，推出「客製化電池健檢」，助企業精準延壽省成本。圖／聚恆科技提供

再生能源廠商聚恆科技今日宣布於台南永康總部啟用頂規450kW充放電設備，率先推出「客製化電池健檢」服務，協助企業科學驗證電池效能，並透過定期保養維持健康度，延長設備壽命以省下長期維運成本。

聚恆引進之設備採用1650V、400A高階規格，透過雙通道並接技術，最高可支援達800A大功率測試。該設備適用範圍極廣，涵蓋電動車及中大型儲能電廠相關常見之鋰離子、鉛酸、鎘鎳、鎳氫等各類電池(組)，能執行嚴密的壽命老化測試、容量/充放電特性及效率試驗、荷電保持能力等分析，並產出精確數據報告。

不同於一般檢測機構僅能在實驗室提供「單機標準測試」，聚恆具備全台少見的「表後儲能示範案場」。透過廠內配置的50.82kWp太陽能發電系統、5套258kWh電池儲能櫃與1,200kW功率調節系統（PCS），聚恆能完整模擬企業真實用電環境，精準計算在契約容量限制下的尖離峰調節與日夜負載波動，確保電池在「實戰場域」中，呈現最真實的驗證數據。

聚恆提醒，電池效能衰退是必然過程，建議已建置儲能系統之企業應建立「每季定期健檢」機制，及早排除風險以避免後續高額維修代價。該設備上線至今，已吸引數家國內外企業與學術單位組團參訪，下一步將積極爭取為同業與企業執行電池檢測服務，助力台灣儲能市場發展與淨零轉型目標。

聚恆斥資千萬啟用頂規450kW充放電設備，精準計算在契約容量限制下的尖離峰調節與日夜負載波動，確保電池在「實戰場域」中，呈現最真實的驗證數據。圖／聚恆科技提供
聚恆斥資千萬啟用頂規450kW充放電設備，精準計算在契約容量限制下的尖離峰調節與日夜負載波動，確保電池在「實戰場域」中，呈現最真實的驗證數據。圖／聚恆科技提供

電池 太陽能發電

延伸閱讀

核心技術…南韓二次電池 被中國反超

電動機車充電竟釀火災 消防局：應有專用迴路、建議不要使用延長線

電動車快充不再怕電池衰退？寧德時代最新5C電池登場！

影／肯德基蛋塔內餡電池哪來的？高市衛生局給答案了

相關新聞

房市慘兮兮、這10生活圈卻逆勢成長 專家：看到房市走向

2025年房市受信用管制衝擊，全台買氣急凍，不論成屋或預售，交易量均出現大幅萎縮。然而，根據591實價登錄統計，全台有十...

5年翻2倍！竹市新總圖助攻 北大路生活圈高端社區上看6字頭

新竹市立圖書館總館原址重建工程預計2026年下半年完工，新地標除強化市中心綠帶與生活質感，更將透過地下276席停車位紓解...

農曆年後飯店餐飲漲價第一槍 茹曦酒店Sunny Buffet下月漲價近10%

星級飯店自助餐（Buffet）漲價潮持續延燒。繼晶華（2707）、君悅、老爺、美福等五星飯店今年元月起陸續調整餐價後，茹...

再生醫療產品 拚2026年上市

「再生醫療雙法」今年起上路，衛福部部長長石崇良宣示，衛福部今年的重要目標就是讓再生醫療產品真正走到上市階段，業內預期，再...

百貨業春節業績紅通通 新光三越成長8% 遠百增一成

春節九天連假期，帶旺零售、餐飲業，人氣及買氣馬力夯。百貨方面，在高端精品、餐飲與福袋經濟三大動能推升下，各大百貨連假業績...

食藥署成立團隊 協助加速取證

「再生醫療雙法」今年上路後，衛福部部長長石崇良表示，為了讓國內能在今年讓再生醫療產品走到上市階段，衛福部食藥署（TFDA...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。