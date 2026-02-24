機械公會：一切回到原點

美國對全球加徵15%關稅自2月24日起生效，台灣機械公會理事長莊大立昨（23）日表示，美國進口商品15%關稅再疊加各國原本的基礎關稅，讓「一切回到原點」，台灣機械產品國際競爭力也回到對等關稅實施前，影響可控。

莊大立表示，台美稍早簽署關稅貿易協定，稅率為15%不疊加，顯見台美雙方關係正處於甜蜜期，他建議政府，不妨趁此機會爭取與美方簽署「類FTA」協定，比照日、韓，讓雙方都能享有更優惠的關稅。

莊大立指出，台灣機械產品目前基礎稅率約在5%以內，日本、韓國有簽定個別關稅協議，幾乎所有產品都是零關稅。以綜合加工機為例，台灣輸美關稅稅率為4.2%，日韓則為零，加上15%關稅後，台灣為19.2%，日、韓為15%。

莊大立表示，這等於又回到過去對等關稅實施前的情況，加上最近新台幣匯率趨穩，整體來看，對台廠國際競爭力影響尚可控，但不能太樂觀。

不過，在美國市場，台灣機械產品競爭力將相對比當地廠商弱，以工具機為例，包括美國主要製造商HAAS（哈斯自動化），以及在美國有設廠的MAZAK等日商，可能因此取得較優的競爭力，這點值得台廠注意。