台電釋單 重電四雄大補 GIS設備訂單中興電獨得

重電族群金馬年開春就有好彩頭。台電再釋近百億變壓器大單以及氣體絕緣開關設備訂單，重電族群全面受惠，包括重電四雄士電（1503）、華城（1519）、亞力（1514）及樂事綠能等各大廠均獲得訂單，另GIS設備訂單則持續以中興電（1513）一家獨得。

業界估，政府力拚強韌電網計畫提前達陣，今年起台電將持續加速釋單，馬年的國內重電市場也將同步看旺。

台電近期釋出約總金額94億元的亭置式變壓器大單，另也有345kV並聯電抗器、161kV電力變壓器、氣體絕緣開關設備、GIS設備等多筆訂單，重電廠包含士電、華城、亞力、樂事綠能、中興電等均有奪單。

除了重電設備訂單外，華城還拿下總金額約11億元的「南側共同管道機電工程」案，亞力耕耘軌道工程，也有拿下臺鐵的基礎設施建設計劃之設備訂單。

樂事綠能方面，除了大咬台電訂單外，已經逐步擴大設備認證規模，提升搶單技術量能。

法人表示，金馬年多頭續奔馳，國內外電力缺口持續放大，根據經濟部預估，在AI的帶動下，台灣用電量十年將增加 32%、3641億度，而2月逢春節，預期接下來台電將加速釋單，將為重電廠商帶來長期穩定商機。

此外，以台電訂單來看，法人認為，除了變壓器訂單外，中興電作為國內GIS的龍頭廠商，未來有望惠電力供給壓力，接洽到更多新訂單，加上缺工問題逐步解決下，預期今年營運看俏。