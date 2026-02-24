王品營收 連四日衝破1億

金馬年農曆春節國人聚餐熱絡，內需聚餐需求強勁，儘管部分國人選擇出國旅遊，但餐飲市場也是馬力全開，其中王品（2727）創下台灣上市櫃餐飲史上罕見「連四日單日營收破1億元」新紀錄。

此外，饗賓、漢來、全家餐飲等春節業績都表現亮眼，其中，饗賓人氣持續衝高、業績年增27%。

王品表示，自大年初一到初四連續四天單日營收均突破1億元，再刷新紀錄。

饗賓春節檔期交出亮眼成績，檔期業績較去年成長27%，來客數同步增加16%。漢來美食春節期間以除夕到初五營業額來看，餐廳整體業績較去年同期成長近9%。