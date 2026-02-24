百貨業春節業績紅通通 新光三越成長8% 遠百增一成

春節九天連假期，帶旺零售、餐飲業，人氣及買氣馬力夯。百貨方面，在高端精品、餐飲與福袋經濟三大動能推升下，各大百貨連假業績開紅盤，有效挹注首季營運動能。

受惠九天長假，新光三越全台春節業績成長8%；遠百（2903）全台業績成長一成；遠東SOGO黃金衝出百萬大單；微風高端精品、餐飲成長高，業績成長5%；Global Mall四路齊發，業績年增8％；宏匯廣場業績成長兩成。

新光三越全台春節業績成長8%，其中「年假需求」全面發酵，以團圓圍爐、走春聚餐為主的餐飲業績成長超過一成，熟食與伴手禮買氣同步升溫，帶動超市業績飆升逾五成。同時金價持續高漲，帶動避險與送禮雙重需求，黃金相關業績成長近兩成。

遠百表示，全台11家業績成長一成、人潮更是強強滾。尤其是台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13餐飲和影城成長搶眼。另外，年假長相對旅遊計畫也豐富，直到末兩日周末假日餐飲依舊人氣滿滿，帶動餐飲幾乎座無虛席，年假期間業績高達兩成。

微風集團表示，春節檔期呈現主顧客回流穩定、高端精品與功能型商品雙軌成長趨勢。珠寶、精品包款與高端名品品牌銷售表現亮眼，九天連假業績成長5%，主顧客回流與春夏新品帶動成長動能明確。Global Mall全台八店每天湧現滿滿人潮，初一開始「馬吉福袋」買氣炙熱，全台共2,300個福袋全數售罄，並結合多元滿額贈、會員獨享好康、破百場節慶嘉年華活動四路齊發，帶動春節連假業績年增8%。

宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流逼近10萬人次，館內主題餐廳預約率高達五成。