從寓言學管理／準確定位 善用資源

話說，一位北方人準備前往南方楚國，卻選了朝北之路。途中有人善意提醒：「你要到楚國，應往南走，為何往北？」這人自信地答：「沒關係，我的馬跑得快！」提醒者無奈地說：「馬再快，往北也到不了楚國。」那人不以為意，繼續強調：「我有足夠的旅費，還有技術高超的馬夫。」結果可想而知，他的條件愈好，走得愈快，離楚國也就愈遠。

──《戰國策‧魏四》

「南轅北轍」是個歷史故事，卻同時是一則關於績效管理與策略方向的寓言。

故事對應至績效管理語境中，「楚國」就是願景與目標，「馬」代表人力資源，「旅費」象徵財務資源，「馬夫」則是管理人才。倘若方向錯誤，即便人力精良、財力充裕、管理能手齊備，最終仍會與目標南轅北轍。

許多企業的案例都驗證了這一點。有些公司憑藉創新產品一度備受矚目，手握充沛資金，卻在策略選擇上南轅北轍。盲目進行購併，卻缺乏整合綜效，結果錢花光了，人才流失了，最後只能黯然將公司切割出售，成為商學院課堂上的反面教材。

因此，方向比努力更重要。一旦方向錯了，努力不僅無效，還可能加速走向失敗的後果。

要避免南轅北轍，首先必須確立清晰的「北極星定位」。

企業存在的初衷是什麼？成立之時想為社會帶來什麼價值？是單純追求利己，還是先利他後利己？

願景愈清晰，團隊就愈能齊心協力檢視每一階段目標是否對準方向。績效管理不只是數字遊戲，它是實現中長期願景的工具，也是檢核行動與願景是否一致的過程。讓所有努力與資源投入，都具備方向感。

目標與方向明確之後，在期中管理時，需配妥一套檢核機制，避免執行失誤而不自知。

故事中的路人，就是組織裡的提醒者、吹哨者。可惜若領導人自以為滿手好牌，往往聽不進忠告，一意孤行。如同故事中，意欲前往南方楚國的北方人。

如何避免這種「眾人皆醒，我獨醉」的局面？

一個健康的治理架構，需要多元聲音。例如董事會中設置獨立董事，引進外部顧問，定期檢核策略方向；企業內部則應建立透明溝通機制，讓不同意見有被聽見的空間。

這樣的檢核不是為了挑錯，而是幫助組織隨時調整，避免在錯誤的道路上愈走愈遠。

績效管理的重要環節之一，就是年度檢視進度與成果。

年度檢核與期中檢核的差異，在於企業主需對股東或全體員工，進行年度的營運成果報告。

年度策略會議不該只是一場報告，更應是「方向確認會」。藉此，讓高階主管有機會靜下心來，再度檢核方向。

經過一年之後，我們離願景目標是更近？停滯不前？還是反而更遙遠了？

愈早發現走偏，就愈能及時調整。若等到資源消耗殆盡、士氣低迷才驚覺方向錯誤，想回頭已經代價慘重。

南轅北轍的故事，揭示了一個簡單卻常被忽略的道理：資源再多、條件再好，若方向錯了，只會離目標愈來愈遠。

績效管理的本質，不只是追求更多的數字或更快的行動，而是確保每一步都朝向既定願景。方向對了，好馬、充足旅費、高明的馬夫，才能真正發揮作用。

對的方向，才有對的成果。差之毫釐，失之千里，更何況方向南轅北轍。對企業而言，這不僅是一個寓言，更是一則經營的吹哨提醒。