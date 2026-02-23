快訊

從小到大都唸錯！友「誼」不是二聲 正確讀音讓一票人崩潰

北捷遭恐嚇「南京三民搭到松山沿途攻擊」 大批警力衝站內排查、鎖定謊報累犯

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

中鋼獲反賄賂管理系統國際驗證 鞏固「誠信正直」價值

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼通過反賄賂管理系統（ISO 37001）國際標準驗證，由董事長黃建智(左)接受BSI東北亞區董事總經理謝君豪(右)授予證書。中鋼／提供
中鋼通過反賄賂管理系統（ISO 37001）國際標準驗證，由董事長黃建智(左)接受BSI東北亞區董事總經理謝君豪(右)授予證書。中鋼／提供

中鋼（2002）董事長黃建智23日接受國際反賄賂管理系統（ISO 37001）國際標準驗證證書，鞏固以「誠信正直」的核心價值，打造永續發展基石。

中鋼以「誠信正直」為企業文化的核心價值，為落實誠信經營，自2024年第4季起開始導入ISO 37001反賄賂管理系統（Anti-Bribery Management Systems, ABMS），經逐步檢視與建置反賄賂管理治理架構後，經過英國標準協會(BSI)兩階段嚴謹審查，正式通過國際標準驗證。

黃建智表示，企業誠信廉潔為國際性共通議題，根據世界經濟論壇WEF及相關機構研究顯示，賄賂與貪腐行為會顯著增加企業約10%商業營運成本，為對齊國際反賄賂標準，展現針對貪腐賄賂行為零容忍態度，中鋼以跨部門推動方式導入反賄賂管理系統，建立賄賂風險評估、盡職調查與管控程序機制，確認中鋼管理程序符合ISO 37001的嚴謹架構，也逐一檢視再優化相關制度，將誠信經營的理念與文化落實於日常作業。

BSI東北亞區謝君豪董總則表示，BSI團隊在驗證過程見證了中鋼管理階層對於公司反賄賂管理系統的充分支持，也對中鋼團隊在導入過程的積極行動力感到印象深刻，相信此制度能為中鋼推動轉型工作立下強韌且堅實的基石。

中鋼通過ISO 37001反賄賂管理系統驗證，不僅將成為與客戶、供應商等商業夥伴共同的榮譽勳章，也能進一步強化與國際客戶、投資銀行及社會大眾等相關利害關係人的信任感。

黃建智表示，感謝BSI專業指導，肯定企劃部門、業務部門、財務部門及行政部門等導入單位一年多來的努力，以實事求是的精神完成導入驗證工作，期許未來朝中鋼全廠處皆導入ISO 37001的目標邁進，偕同上下游供應鏈夥伴打造永續經營的全球競爭力。

中鋼 投資銀行 永續

延伸閱讀

鋼廠赴美設點 開出第一槍…天聲將斥資13億元前進德州

買700張彰銀（2801）等過年後飆漲？陳重銘「非算命的」…揭長抱降成本策略

中鋼1月營收攀八個月新高

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

相關新聞

外國人北市置產大安區奪冠 「這兩國」外籍買方最愛買

據台北市地政局資料統計，2021年至2025年間，外國人在台北市購置不動產的來源國，以美國、英屬維京群島及馬來西亞居前三...

中鋼獲反賄賂管理系統國際驗證 鞏固「誠信正直」價值

中鋼（2002）董事長黃建智23日接受國際反賄賂管理系統（ISO 37001）國際標準驗證證書，鞏固以「誠信正直」的核心...

45案僅3案標脫！財政部國有財產署都更宅買氣急凍 其中一間僅加價880元

財政部國有財產署23日開標都更分回宅，這次共45案標售，但僅3案標脫，分別為億元級豪宅的冠德羅斯福2間、京王1間，其中有...

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

據內政部資料顯示，2025年上半年全國低度使用（用電）住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68...

美吾華集團3公司拚成長 深化品牌、新藥與AI醫材

美吾華生技集團董事長李成家表示，今年迎接成立50週年，放眼2026年，集團將擴大競爭優勢，旗下美吾華、懷特新藥與安克生醫...

新竹新總圖「知識峽谷」成型中 推升房市吸引力增溫

新竹市立圖書館總館原址重建正如火如荼推進，由台日團隊打造、具「知識峽谷」意象的新地標預計 2026年下半年完工。信義房...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。